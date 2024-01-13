陳其邁和兒子一起出門投票 談辦演唱會直說「不行！不行！」
第16任總統、副總統，及第11屆立法委員選舉在今（13）日登場，高雄市長陳其邁今日上午9點在兒子陳政通的陪同下到新莊國小投票，陳其邁呼籲大家踴躍投票「你不投票、別人就幫你決定未來」，陳其邁昨日幫黃捷車掃一連唱了三首歌，被問到有沒有考慮在選後辦場演唱會，他笑說「不行！不行！」。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁指出，今天陽光普照，尤其在高雄是大太陽，氣溫也非常適合，希望大家投票完再進行出外旅遊，這一次的選舉會影響到國家未來的政策方針，也會影響到高雄的發展，台灣民主就是這樣一次次的，用選舉來深化，相信選民一定會做智慧的決定，呼籲大家踴躍投票「你不投票、別人就幫你決定未來」。
近來為了輔選，「靈魂歌手」陳其邁難得開金嗓替多位候選人輔選，被問到有沒有考慮開場演唱會，陳其邁笑說「不行！不行！」還是回歸正軌，不論結果如何，太陽還是會從東邊升起，台灣也藉由一次、一次民主的實踐，成為一個自由、民主而偉大的國家，至於唱歌「我的工作還是把市長的工作做好，唱歌只是，ㄟ還好啦大家高興就好，那大家不要嫌棄，我會再更努力」。
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