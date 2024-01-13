投票完可吃！玉里橋頭臭豆腐台北快閃店 被狂刷一星負評為此原因
被廣大網友封為到花蓮必吃的美食「玉里橋頭臭豆腐」，即日起到2月7日於台北市開設快閃店，地點就在台北市中山捷運站附近的條通商圈，目前只有外帶、沒有內用。從1月8日開賣至今才沒幾天，卻已在Google評論收到好幾個一星負評，原來是昨（12）日突然店休，不少人撲空因而怒刷負評。
記者葉盛耀/綜合報導
玉里橋頭臭豆腐是花蓮排隊名店，除了花蓮本店，還有礁溪店與大觀店，強調選用的豆腐為非基改黃豆製成的板豆腐，並強調天然製法發酵，最大特色是會炸三次，以三種不同溫度油鍋來油炸，才能達到外皮酥脆、內層柔軟帶汁的質地。搭上台式泡菜、蘿蔔絲、九層塔與蒜汁醬油，更是解膩而噴香。
玉里“橋頭臭豆腐”上周於臉書公告，1月8日起至2月7日在台北市中山捷運站附近（六條通）開設快閃店，地址為中山北路一段105巷6號1樓（雞排店轉角），只有外帶、沒有內用，營業時間則從下午16:00到晚上22:00，但因為前幾天每日都吸引排隊人潮，所以總提早於20:00就結束營業。
而昨（12）日更是突然公休一天，店家表示是因為設備整修。但此舉卻引來不少想吃卻到現場撲空的民眾，已在Google評論上刷了好幾個一星負評，店家也耐心回覆「不好意思，我們都有提前在FB通知，Google上也有提前改為不營業，但肯定沒辦法通知到每個人。造成困擾，還請多包涵。」目前玉里橋頭臭豆腐台北中山快閃店在Google評論上有14人評論，現僅有3.4星。
另外，堪稱史上最難搶訂的臭豆腐攤車「師大分部臭豆腐」，也被內行饕客稱為「神之臭豆腐」，原本僅是路邊攤車臭豆腐，現終於正式有了新店面，位址選在新北永和的福和路352號，營業時間為周一至周五，下午15:00開賣至賣完為止（約晚上20:00），臭豆腐售價為小份60元、大份80元。而原本的發財車模式，依然照舊，會在每週四五或五六推出。