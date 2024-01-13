▲投票日天冷＋情緒激動易中風、心肌梗塞！　國健署授護心2招安心投票

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投票日護心第1招 天冷投票穿著保暖保護心臟根據中央氣象署氣象預報資料顯示，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，提醒民眾務必做好保暖的工作，留意溫度變化。而投票日當天，國健署建議的護心第1招就是「出門投票穿著保暖護心臟」。
國健署表示，近日早晚氣溫變化較大，出門時建議採多層式穿搭，並搭配外套，以備不時之需，在排隊投票時，也要留意頭、頸部的保暖，尤其有慢性病的民眾，除了規律服藥外，也可隨身攜帶健保卡與備用藥物，避免因天氣與氣溫變化，造成身體的不適。
投票日護心第2招 穩定情緒等待開票結果投完票後相信每個人都會很關心開票的結果，不過別忘了護心第2招「觀看計票穩定心情起伏」。國健署提醒，民眾在等待統計票數與結果的時候，記得要保持平常心。
如果有心血管疾病或三高（高血壓、高血糖、高血脂）等的民眾更要注意自己的情緒。國健署提到，家屬也要特別注意，家中親人若有心血管疾病或是三高（高血壓、高血糖、高血脂），應提醒他避免過大的情緒起伏導致血壓飆升，以及吶喊、緊張、興奮、突然的激烈運動等。
若是突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心肌梗塞徵兆，切記要記下發作的時間，並立刻撥打119就醫。另外，可以透過微笑（臉部歪斜不對稱）、舉手（手臂無力下垂）、說你好（說話不清楚）判斷是否有中風徵兆，若無法完整做到，也應盡速撥打119送醫，爭取就醫時效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60548
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