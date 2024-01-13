大風雪襲美中西部！7500航班、總統初選會議遭打亂

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在愛荷華州，共和黨總統參選人取消了州內黨團會議3天的活動，這是今年大選前，兩黨逐州推選總統候選人的頭幾場會議。
美國國家氣象局（NWS）示警，今天早上暴風雪抵達中西部北方多數地區，帶來大雪和時速高達96公里的強風，預計將持續到明天。
國家氣象局位於馬里蘭州學院公園（College Park）天氣預報中心的氣象學家泰勒（Zack Taylor）說：「這個風暴系統絕對是危險的。」
氣象服務警告民眾非必要情況下不要外出旅行，並說芝加哥一些道路的能見度不到800公尺。
在中西部愛荷華州，官員取消在彼勒（Pella）舉行的川普支持者集會；美國前總統川普在2020年敗選後捲土重來，尋求再次入主白宮。
過去幾天，居住在大西洋岸或維吉尼亞州大型水道附近一直到北部新英格蘭（New England）地區的1300萬民眾，面臨著暴雨和大雪帶來的洪水威脅。
根據追蹤供電網站PowerOutage.us，伊利諾州、德州、威斯康辛州、阿肯色州和田納西州等5個州發生超過13萬次停電事件。
在南部密西西比州，約有300萬人受到龍捲風和強烈雷暴的威脅。國家氣象局警告說，時速高達約97公里的狂風可能會吹毀屋頂、吹倒樹木，並吹落電纜。
泰勒表示，冬季風暴系統今天也襲擊太平洋西北地區（Pacific Northwest），挾帶大雪一路穿越中央洛磯山脈，這個週末較高海拔地區可能會降下「幾英尺厚的雪」。 （譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1130113