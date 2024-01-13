龍年迎好運 星饗道狂推「龍‧蝦‧道」龍蝦料理吃到飽
喜迎金龍年到來，台中市星享道酒店一樓星饗道國際自助餐廳，於1月22日起推出「龍‧蝦‧道」豐盛饗宴，多道龍蝦料理以不同風味呈現，無論是日式、法式、韓式、美式，絕佳美味讓人垂涎，「龍蝦控」有口福了。
記者金武鳯/台中報導
星饗道自助餐廳的「龍‧蝦‧道」饗宴，將有10道龍蝦料理輪番上陣，其中，除夕限定的「法式尼斯龍蝦」，每人限定一份，以濃郁的醬汁搭配龍蝦以及特製軟法麵包，麵包吸附滿滿的鮮美醬汁，超級好吃對味。此外，「奶油龍蝦披薩」，以酥脆的餅皮與主廚特製醬汁，讓鮮嫩蝦肉口感豐富。
至於廣受歡迎的「百味小龍蝦」，是以多種香料醃製小龍蝦，鮮香麻辣，多種風味在口中紛呈。最讓人驚艷的是，由日式錦囊發想，以豆皮裝著滿滿龍蝦餡料，有如百寶箱般的「龍蝦沙拉珠寶袋」，光看就讓人垂涎。還有以美式加州卷研發的「和風龍蝦海苔卷」，口味清新，道道都是美食佳餚。活動至2月29日截止。
配合春節到來，星享道集團旗下飯店也推出住宿送仟元紅包好禮，仟元紅包可用於住房折抵或美食折抵二擇一，無論平、假日皆可使用於全集團住宿與餐飲通用。還有第三項選擇，就是選擇龍年紀念酒一瓶。
台中星享道集團旗下擁有、享得道Hotel、、星享道酒店、文華道會館、旗津道沙灘酒店等飯店，各飯店皆以其獨特的風格與服務。此次推出超狂龍‧蝦‧道及住房好禮二擇一活動，是迎接2024年的最佳選擇。