書畫家林茂樹、林惠敏父女聯展 14日在萬和宮藝廊登場

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現年86歲的林茂樹，是台中市書畫裱褙老字號「翠華堂」藝術中心負責人。從小接觸書畫及藝術，因緣際會，得與當代前輩書畫名家呂佛庭、韓玉符、彭淳士、陳定山、朱龍安、徐人眾、王爾昌、潘榮錫、鄭善禧、曹緯初、沈耀初、文霽等大師遊學。
林茂樹說，每每工作之餘，就會臨碑帖及古畫，從中汲取大師們經瞼，加上自我領悟力強，久而久之創造出屬於自己的作品特色。專精書法及彩墨工筆的林茂樹，數十年來，應邀參加國內外展出難以計數，在藝壇享有盛名。
林茂樹書藝中，甲骨文、隸書、行書各具優美字型，尤以象形的甲骨文最為專研；毛筆線條掌握提按頓挫之間產生的韻律，使線條造型產生了剛柔、圓勁、拙樸等筆法的氣韻與境界，已臻爐火純青。
被譽為「藝文先鋒」的林惠敏，從小耳濡目染，孕育了藝術才華。進入小學受教於臺中教育大學附設小學校長張錫卿，開啟了日後繪畫創作之路。後來在臺中教育大學美術學系研究所時，師事張瑩、張克齊及盧清遠名家，紮下厚實工筆、膠彩功底。
林惠敏善於運用工筆技法，融合膠彩媒材創作，作品以四季花卉為主體，搭配禽鳥呈現視覺上的四季美學。首次父女聯手舉辦書畫展，林惠敏說：「充滿歡喜!」也期待透過展覽吸引更多同好投入工筆畫及書法創作。麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與十五日，上午9點至12點，下午1點半至5點。