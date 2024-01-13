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書畫家林茂樹、林惠敏父女聯展 14日在萬和宮藝廊登場

▲書畫名家林茂樹與女兒林惠敏聯展，14日起在萬和宮藝廊登場。圖為林茂樹甲骨文作品。（圖／萬和宮提供）
▲書畫名家林茂樹與女兒林惠敏聯展，14日起在萬和宮藝廊登場。圖為林茂樹甲骨文作品。（圖／萬和宮提供）

記者金武鳯/台中報導

在彩墨工筆畫及甲骨文書法領域享有盛名的中華甲骨文學會榮譽理事長林茂樹，與被譽為藝文先鋒的女兒林惠敏，首次於14日起在萬和宮創意藝廊舉辦父女書畫聯展，父女同場飆藝，在藝壇傳為佳話。

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萬和宮董事長蕭清杰表示．林茂樹與林惠敏父女書畫聯展，於14日起在萬和文化大樓麻芛文化館「創意藝廊」展至3月17日，14日當天上午10時舉行開幕茶會，這是萬和宮創意藝廊首次有父女檔聯展登場。

▲書畫家林茂樹、林惠敏父女聯展，14日起在萬和宮藝廊登場，圖為聯展邀請涵，雅緻風格被搶著收藏。（圖／萬和宮提供）
▲書畫家林茂樹、林惠敏父女聯展，14日起在萬和宮藝廊登場，圖為聯展邀請涵，父女聯手創作，雅緻風格被搶著收藏。（圖／萬和宮提供）
現年86歲的林茂樹，是台中市書畫裱褙老字號「翠華堂」藝術中心負責人。從小接觸書畫及藝術，因緣際會，得與當代前輩書畫名家呂佛庭、韓玉符、彭淳士、陳定山、朱龍安、徐人眾、王爾昌、潘榮錫、鄭善禧、曹緯初、沈耀初、文霽等大師遊學。

林茂樹說，每每工作之餘，就會臨碑帖及古畫，從中汲取大師們經瞼，加上自我領悟力強，久而久之創造出屬於自己的作品特色。專精書法及彩墨工筆的林茂樹，數十年來，應邀參加國內外展出難以計數，在藝壇享有盛名。

▲林惠敏善於運用工筆技法，融合膠彩媒材創作，作品以四季花卉為主體，搭配禽鳥，呈現視覺上的四季美學。（圖／萬和宮提供）
▲林惠敏善於運用工筆技法，融合膠彩媒材創作，作品以四季花卉為主體，搭配禽鳥，呈現視覺上的四季美學。（圖／萬和宮提供）
林茂樹書藝中，甲骨文、隸書、行書各具優美字型，尤以象形的甲骨文最為專研；毛筆線條掌握提按頓挫之間產生的韻律，使線條造型產生了剛柔、圓勁、拙樸等筆法的氣韻與境界，已臻爐火純青。

被譽為「藝文先鋒」的林惠敏，從小耳濡目染，孕育了藝術才華。進入小學受教於臺中教育大學附設小學校長張錫卿，開啟了日後繪畫創作之路。後來在臺中教育大學美術學系研究所時，師事張瑩、張克齊及盧清遠名家，紮下厚實工筆、膠彩功底。

林惠敏善於運用工筆技法，融合膠彩媒材創作，作品以四季花卉為主體，搭配禽鳥呈現視覺上的四季美學。首次父女聯手舉辦書畫展，林惠敏說：「充滿歡喜!」也期待透過展覽吸引更多同好投入工筆畫及書法創作。麻芛文化館開放時間：周休假日及農曆初一與十五日，上午9點至12點，下午1點半至5點。

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