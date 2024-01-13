▲病主法通過5週年　規劃人生最後一哩路

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病人自主權利 預立醫療決定台灣於2019年1月6日實施「病主法」，截至去年底，花蓮計有724人簽署「預立醫療決定書」，全國占比1％，其中在門諾醫院完成簽署者117人，年齡平均59歲，以退休人士居多、其次為勞工。為邀請更多民眾響應，舉行聯合簽署及醫療旅程啟航儀式，還設有宣導攤位並藉由投擲出翱翔天際紙飛機，象徵「我的醫療我做主！」
門諾醫院社服處主任李冬梅說，「預立醫療決定書」適用5大類病人，包括末期病人、永久植物人、不可逆轉昏迷、嚴重失智症及政府公告包括漸凍人等14種罕見疾病。預立者在會談時，最希望能為自己的未來做準備，不讓家人辛苦及無所適從，預立醫療照護諮商（ACP）是讓決定書生效的法律程序，而諮商費用通常是影響民眾簽署意願之一，期望透過補助提升大眾意願。
尊重醫療自主 保障善終權益「避免家人手足無措！」已簽署預立醫療決定書的吳小姐分享，在病主法推出後不久，同年3月就邀請爸媽一家3口共同諮商，因均經歷漫長照顧長輩至離世過程，深知預立醫療自主的重要性而決定簽署，自己還另簽器官捐贈，希望在人生最後關頭時，避免造成家人負擔，而能尊重她的決定「將她放下。」
門諾醫院院長吳鏘亮說，人生謝幕，抉擇在我，盼藉著推廣活動，讓更多人可以透過預立醫療決定書，提前決定自己的未來，好好說再見。門諾醫院醫務部主任王志弘補充，「病主法」是亞洲第一部以病人為對象專法，讓民眾在生命終了前，擁有知情、選擇及決定權，並在接受諮商門診後，決定是否於末期階段接受醫療介入，並將決定註記於健保卡中。攜手推廣尊重病人醫療自主，保障病人善終權益和促進醫病和諧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60529
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