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2024選舉投票日放心出門！白天好天氣、晚回家記得帶外套溫差12度

▲今為2024總統選舉投票日，根據氣象署預測，白天各地大多為穩定的天氣，但日夜溫差大，晚歸要記得帶外套。（圖／NOWnews今日新聞）
▲今為2024總統選舉投票日，根據氣象署預測，白天各地大多為穩定的天氣，但日夜溫差大，晚歸要記得帶外套。（圖／NOWnews今日新聞）

記者周淑萍/綜合報導

今（13）天是2024總統和立委選舉的投票日，還沒出門投票的人可以放心出門了，投票日天氣大致穩定，氣象署指出，各地為晴到多雲的天氣，只有花東及恆春一帶有些局部短暫降雨；白天高溫北部及東半部22、23度，中南部24到26度，但今晚到明清晨仍會有較低氣溫出現的可能，且日夜溫差最多達12度，如果出門投票後計畫出遊晚歸要記得多帶外套；降雨部份僅花東、恆春半島水氣較多。

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投票日(1/13)一早受到較明顯的輻射冷卻作用影響，極端低溫仍有出現，氣象署今早針對新竹縣、苗栗縣發布低溫特報黃色燈號，平地最低氣溫攝氏10度以下。但氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，隨著太陽升起，氣溫很快地回升。預估今天只有東半部雲量稍多，其餘各地將會是穩定晴時多雲的天氣。

但必須要留意，白天過後，今晚到明天清晨還是會有較低氣溫出現的可能，日夜溫差可能會超過10度，提醒民眾，如果投票後想直接出遊的話，要記得出門時多帶一件外套。明（14）天會是和今天相似的狀態，氣溫也會再緩慢回升，各地仍將維持較穩定的天氣。但明清晨及夜間時，西半部地區容易出現低雲或起霧的狀況，可能影響能見度。

▲氣象署投票日白天天氣預報。（圖／翻攝官網）
▲氣象署提供1/13投票日白天各地的天氣氣溫預報。（圖／翻攝官網）
此外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部空品區位於背風側，擴散條件仍差，污染物易累積；清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色」警示等級。彭啟明提醒，西半部地區在偏東風環境下，空氣污染不易擴散，空氣污染濃度較嚴重，呼吸道敏感族群出門時，不妨多留意身體健康。

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