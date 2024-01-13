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選舉完要小心了！急診醫示警「3病毒」夾攻台灣：一堆孩童發燒

▲急診科醫師提醒，近期呼吸到病毒肆虐台灣，在選舉過後，民眾務必特別留意自身狀況，關心孩童健康。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲急診科醫師提醒，近期呼吸到病毒肆虐台灣，在選舉過後，民眾務必特別留意自身狀況，關心孩童健康。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者張志浩／綜合報導

今（13）日總統、立委大選結束後，民眾要特別注意自身健康狀況了，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，近期小兒急診室出現不少高燒病童，「腺病毒」、「流感」、「新冠肺炎」等3種呼吸到病毒已經在肆虐，新冠肺炎則特別針對過去兩年沒有染疫的兒童和新生兒，經過造勢、投票等密集群聚活動後，可能讓病毒更為肆虐，絕不可大意。

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謝宗學指出，近期小兒急診室來診人次雖然不像9至10月，呈現爆量的表現，但發高燒病童佔了很大一部分，其中以腺病毒、流感居多，沒有治療的流感和腺病毒，通常讓兒童高燒5至7天，針對流感的抗病毒藥物，口服克流感大約使用2至3天後可退燒。

▲兒醫示警近期7大病毒齊發，不只小兒科爆滿，不少孩子更因咳嗽咳到必須住院。（圖／記者黃韻文攝）
▲腺病毒、流感肆虐兒童，而新冠肺炎也崛起，特別針對過去兩年沒有染疫的兒童和新生兒。（示意圖／記者黃韻文攝）
而抗流感單劑靜脈注射藥物，使用後大約1至2天退燒，謝宗學提醒，腺病毒沒有特效藥，只能支持型療法，撐過5至7天的高燒期，比較特殊的是，以前認為5歲以下兒童感染腺病毒後才容易高燒，這次發現有國中生感染腺病毒一樣高燒多日。

謝宗學說明，兒童感染新冠肺炎輕症時只需要支持型療法，中、重症才需要使用抗病毒藥物，幸運的是這波新冠肺炎疫情似乎比較少出現中重症案例，但引發較嚴重哮吼的病例仍然不時出現，若兒童感染新冠肺炎，特別是 2 歲以下幼童出現聲音沙啞、狗吠咳嗽聲、和呼吸急促等哮吼症狀時，一定要帶孩子給小兒科醫師看診。

謝宗學提醒，全台各地經過多場超大型造勢晚會，以及重頭戲投開票後，加上寒流來襲病毒活性增加，多場密集群聚活動可能讓腺病毒、流感、和新冠肺炎病毒更為肆虐，大家一定要做好個人衛生防護措施，保護自身和孩子的健康。

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