中市投開票所湧入潮　中午投票率已接近5成

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今健行國小投開票所一早便湧入許多民眾扶老攜幼前往投票，盧秀燕表示，目前投票秩序良好，希望大家珍惜民主，踴躍投票並維持良好秩序，展現民主素養；另也感謝約2萬名選務人員，還有包括選委會、警察同仁等人員辛勞。此外，也提醒民眾攜帶投票通知單、身分證、印章前往投票。
民政局表示，此次選舉依規定選舉人須年滿20歲，其中總統選舉須在中華民國自由地區繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票資格。台中市總統副總統選舉人人數為232萬8,896人，較上屆增加7萬7,832人；另立法委員不分區選舉人人數為233萬816人，較上屆增加7萬9,500人；至於首投族人數約 3萬1,917人。
民政局指出，為方便民眾投票，達到有效分流，此次台中市共設置1,902個投開票所，比上屆多53個；其中最多是北屯區有199個，比上屆多10個；最少是石岡區有11個投開票所。提醒選舉人，前往投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。
民政局表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今日上午8時至下午4時於全國各縣市進行投票，凌晨零點起，就不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以10萬元以上、100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；另政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上、200萬元以下罰鍰。
民政局提醒，民眾投票時不得攜帶手機、具攝影功能的器材進入投票所，違者可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰；也不得以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容，違反者將處5年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金。另外，也不可在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。