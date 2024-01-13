中市小黃公車新增3路線即將上路

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交通局長葉昭甫表示，為顧及偏遠地區民眾的交通需求，考量部分路段受地理環境限制，較難滿足必要的旅運需求，因應無法提供民眾使用一般公車等因素，市府自106年起啟動小黃公車，以計程車取代傳統公車營運，目前共有22條路線行駛21個原縣區、139個里，並於路線中串聯台鐵車站、公車站等交通節點，小黃公車採定班定線營運，在無市區公車站牌路段隨招隨停，減少民眾步行距離，且全程免費搭乘，健全偏鄉公共運輸系統，轉乘更加便利。
葉昭甫指出，台中小黃公車已成為偏鄉地區民眾及民意代表優先指定的公共運輸服務品牌，交通局重視在地鄉親的需求，除新增小黃公車路線，改善傳統公車無法行經的困難，也針對舊路線不定期與地方進行滾動檢討，提供最符合民眾搭乘的路線、班次，這次新增路線還有首條串連台中捷運場站的小黃公車路線，以捷運站作為樞紐，可以更順利轉乘公車、台鐵、甚至是高鐵，為偏鄉交通提供便利的接駁。
葉昭甫說，「市民的需求在哪裡，市府的服務就到哪裡」為持續擴大服務、彌補偏鄉民眾交通需求，市府每年積極向交通部公路局申請營運補助，3條新闢路線需求申請書在去年6月14日向公路局提報後，公路局於去年10月5日核定同意補助，銜接大甲車站、龍井車站、九德捷運站及市區公車站、學校、醫院、市場等地，提供民眾轉乘大眾運輸、出門採買、就學就醫、訪友等更便利的服務。
交通局也提醒，「小黃公車」有固定發車時間，因計程車只能載運3到4人，請乘客務必事先預約搭車，更多小黃公車相關資訊可至台中市小黃公車資訊、台中市公車即時動態資訊或行動裝置「台中公車」APP查詢。