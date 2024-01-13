蝦皮再漲手續費！活動期被抽近1成 賣家炸鍋：這樣玩是慢性自殺
蝦皮日前才關閉小賣家「中華郵政」的寄件服務，近日又公告，將於2月1日開始成交手續費再漲一波！公告指出，針對沒有參與免運補貼或蝦幣回饋活動的賣家，於促銷期間調整成交手續費為7.5%，若再加上金流手續費2%，單件商品最高要被抽9.5%；將近一成的費用要直接給平台，賣家怒轟：「這樣玩是慢性自殺」。
記者周淑萍/綜合報導
蝦皮針對賣家再度發出公告，於2月1日起，未參與長期或短期之免運補貼和蝦幣回饋活動之賣家，於蝦皮促銷檔期期間成交手續費調整為7.5%，官方舉例：單件商品售出金額 × 數量 × 7.5%＝ 成交手續費，非促銷檔期維持5.5%，如果再加上使用信用卡、貨到付款、街口支付之金流與系統處理費2％ ，等於在活動期間需要支付9.5％手續費給平台，對於賣家來說是大失血，就有小老闆忍痛說「活動日就是關店日」。
連續針對賣家調整政策，讓平台上的小老闆吃不消，無奈嘆「越來越不想經營蝦皮了」、「蝦皮已經長大了，很懷念一起1.5％手續費的時候」。此外，蝦皮原本的物美價廉的優勢，再一波一波漲價之下，賣家直言只能把價格灌進售價「手續費調漲，反映在價格上，如果其他平台價格不變動，蝦皮這樣玩只是慢性自殺而已。」還有人直接炸鍋怒噴「房租也不敢漲這麼囂張，蝦皮衰敗的速度一定會比當年雅虎跟露天快」，並直言就是因為賣家商品便宜，消費者才下單，怒嗆「蝦皮一直漲東漲西，還讓不讓人活，一直在扒別人的皮，真的很過份！」