誰還在打市內電話？過半民眾在家只用手機　網路語音通話占逾9成

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據調查結果顯示，我國16歲以上民眾住處「僅使用行動電話者」比例自106年的17.7%，逐年成長至112年的51.8%，並首次超越「市內電話、行動電話均有使用者」，成為住處中主要的電話使用方式。而「市內電話、行動電話均有使用者」占比從106年的79%逐年下路夅至112年的45.8%，「僅使用市內電話者」變化較小，112年占比為 2.4%。
若進一步交叉分析，各年齡層「僅使用行動電話」比例呈逐年增加趨勢，其中16歲到25歲增加幅度最大，自107年的20.3%提升至112年的73.2%。另一方面，各年齡層「市內電話、行動電話均有使用」比例成逐年下滑趨勢，以16歲到25歲減幅最大，自107年的77.3%下降至112年的26.4%。66歲以上「市內電話、行動電話均有使用」比例減少速度較和緩，112年仍占超過5成，比例為67.6%。
儘管市話使用比例下降，但根據106至112年調查，16歲以上民眾未來1年內取消住處市內電話的可能性，多數表示不會取消，不過比例自106年的91%微幅減少到112年的80.6%。至於未來1年內想取消住處市內電話服務原因，「不需要市內電話」比例自106年的 22.4% 成長至 112 年的 44.6%；而「以行動電話取代即可」從109年的85.9%大幅下降至112年的38%；「避免不明電話」則自106年的1.6% 上升至112年的13.4%。
此外，我國16歲以上民眾使用網路語音通話服務占比逐年提升，自106年的88.2%增加至 112 年的98.9%。而民眾使用過的網路語音通話服務，以使用「LINE」為主，歷年占比皆達90%以上，且比例持續成長，自106年的97.1% 增加至 112 年的 99.1%；其次為「Facebook Messenger」，比例從109年的54.7% 微幅下降至112年的49.2%；「WeChat」與「FaceTime」比例呈微幅成長趨勢，「Skype」則呈逐年下滑。