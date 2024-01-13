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誰還在打市內電話？過半民眾在家只用手機　網路語音通話占逾9成

▲手機普及時代，NCC公布最新調查結果顯示，有51.8%民眾在家僅使用行動電話，首度超越「市內電話、行動電話均有使用」者，成為住處最主要通話方式。（圖／NOWnews資料照片）
▲手機普及時代，NCC公布最新調查結果顯示，有51.8%民眾在家僅使用行動電話，首度超越「市內電話、行動電話均有使用」者，成為住處最主要通話方式。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

現在還有人在使用室內電活嗎？國家通訊傳播委員會（NCC）公布最新報告，針對16歲以上民眾於住處使用行動電話的情況進行調查，結果發現有51.8%民眾在家僅使用「行動電話」，首度超越同時使用「市內電話、行動電話者」，成為住處最主要通話方式，其中各年齡層中以16到25歲「僅使用行動電話」比例增幅最大。同時，使用網路語音通話服務占比也逐年提升，從106年的88.2%增加至112年的98.9%，其中逾9成使用「LINE」為主。

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NCC發布的「112年通訊傳播市場報告」，涵蓋台灣通訊市場消費面發展趨勢，調查結果發現，在即時通訊軟體與社群媒體普及的時代，撥打網路語音通話，還有以網路傳遞資訊的方式逐漸替代傳統語音電話，導致固網語音市場式微，市內電話帳號數也逐年衰退。

根據調查結果顯示，我國16歲以上民眾住處「僅使用行動電話者」比例自106年的17.7%，逐年成長至112年的51.8%，並首次超越「市內電話、行動電話均有使用者」，成為住處中主要的電話使用方式。而「市內電話、行動電話均有使用者」占比從106年的79%逐年下路夅至112年的45.8%，「僅使用市內電話者」變化較小，112年占比為 2.4%。

若進一步交叉分析，各年齡層「僅使用行動電話」比例呈逐年增加趨勢，其中16歲到25歲增加幅度最大，自107年的20.3%提升至112年的73.2%。另一方面，各年齡層「市內電話、行動電話均有使用」比例成逐年下滑趨勢，以16歲到25歲減幅最大，自107年的77.3%下降至112年的26.4%。66歲以上「市內電話、行動電話均有使用」比例減少速度較和緩，112年仍占超過5成，比例為67.6%。

儘管市話使用比例下降，但根據106至112年調查，16歲以上民眾未來1年內取消住處市內電話的可能性，多數表示不會取消，不過比例自106年的91%微幅減少到112年的80.6%。至於未來1年內想取消住處市內電話服務原因，「不需要市內電話」比例自106年的 22.4% 成長至 112 年的 44.6%；而「以行動電話取代即可」從109年的85.9%大幅下降至112年的38%；「避免不明電話」則自106年的1.6% 上升至112年的13.4%。

此外，我國16歲以上民眾使用網路語音通話服務占比逐年提升，自106年的88.2%增加至 112 年的98.9%。而民眾使用過的網路語音通話服務，以使用「LINE」為主，歷年占比皆達90%以上，且比例持續成長，自106年的97.1% 增加至 112 年的 99.1%；其次為「Facebook Messenger」，比例從109年的54.7% 微幅下降至112年的49.2%；「WeChat」與「FaceTime」比例呈微幅成長趨勢，「Skype」則呈逐年下滑。

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