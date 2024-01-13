MLB／今永昇太今正式加盟芝加哥小熊！選18號將全力替小熊爭冠
日本職棒橫濱DeNA海灣之星王牌左投今永昇太，日前宣布透過入札制度挑戰大聯盟，最終決定加盟芝加哥小熊。根據ESPN記者Jesse Rogers報導，今永昇太與小熊達成一份為期4年總價5300萬美元的合約，合約最高總金額可達8000萬美元（新24.9億新台幣），今永昇太也喊話，將竭盡全力替小熊力拼奪得世界大賽冠軍。
記者陳品翔/綜合報導
而今（13）日小熊隊也替今永昇太舉辦加盟記者會，背號也出爐，球隊主管為他披上18號球衣，今永昇太也親自說明選擇18號的原因。今永昇太選擇18號作為背號，除了是日本傳統王牌投手的象徵背號之外，他也透露自己研究過小熊隊歷史，發現強投Ben Zobrist( 2016年小熊奪冠重大功臣、並拿下世界大賽MVP)過往也是身披18號戰袍，Zobrist也幫助小熊奪得隊史108年來首座世界大賽冠軍，所以他最終選擇背號18號，希望自己能達成一樣的成就。「我想扮演這樣子的角色。」今永昇太說到。
今永昇太上個賽季在日職橫濱DeNA出賽22場，成績7勝4敗、防禦率2.80。在148局投球中飆出174K，「K功」相當優異。今永昇太生涯總計在日職效力8個賽季，合計共拿下64勝、飆出1021次三振。
今永昇太也向媒體透露，當他確定加盟小熊之後，打電話給新隊友鈴木誠也，告訴他未來要一同奮戰時，鈴木誠也表現得非常興奮。「他表現得非常高興，好像這件事情發生在他本人身上一樣。」今永昇太說到。