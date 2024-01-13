嘉義美女議員一早身穿「低胸洋裝」投票！笑哭自曝：剛剛被冷到了
嘉義市無黨籍美女議員顏翎熹，以「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」之名參選，日前已改回本名，今（13）日上午8時許，她便在臉書上和大家道早安，並表示「已經出門投完票囉！沒有陽光有點涼，大家注意保暖」，並附上一張自拍照，展現傲人的身形，不少完成投票的網友也紛紛留言回報。
記者林莞茜／綜合報導
顏翎熹上午8時許，就在其粉專「Molly 翎熹」中發文表示「早安，我已經出門投完票囉！沒有陽光有點涼，大家注意保暖」，並歡迎完成投票的網友在留言處報到，而他在貼文中，還附上對著鏡子的自拍照，只見身穿白色緊身長裙的他，仍大方展現自己的姣好身材，更顯露出她甜美而優雅的氣質。
不少網友也紛紛在貼文底下留言，向翎熹報告已完成投票「投完+1」、「已投完 記得穿保暖一點」、「天氣好!!! 一大早人就很多」，有台南的網友表示剛去投完票了，還說台南出太陽，翎熹還回應「我剛剛被冷到」，並附上一個笑到哭的表情符號。
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