劉德音退休無關美國建廠！台積電告別兩個太陽　未來先蹲後跳

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宣布退休過程》 劉德音自己下的決定
對投資人來說，最關心的應該是，劉德音是第一個接下張忠謀董事長大位的人，台積電在他2024年退休時，台積電前景究竟如何？
《財訊》雙週刊經過多日約訪台積電相關主管、分析師和關鍵人士後發現，不只劉德音退休的原因和大家想的不一樣，台積電2024年的營運表現，很可能會出現先蹲後跳的成長行情。
外界比對2018年張忠謀宣布退休時的新聞稿內容，認為劉德音是「被台積電宣布退休」。對此，台積電表示，「新聞稿是劉德音親自看過、批准的，」同時指出，「差別在於，創辦人退休時，是先開記者會才有新聞稿，所以直接引述他的話，這一次是預告6個月後劉董事長退休。」關鍵就在「預告」兩個字。
這一次新聞稿中宣布退休訊息的「提名及公司治理暨永續委員會」，是劉德音上任後由他設立的；攤開委員會的組成，是由劉德音和台積電的獨董們一起做決定，魏哲家並不在這個委員會裡。台積電指出，「劉德音退休的決定，在內部已經討論好一陣子，11月的董事會也討論過，」在張忠謀交棒給劉德音和魏哲家時，制度設計原本就預留魏哲家升任董事長的選項，這次的宣布不能說是意外。
2024年台積電將董監改選，台積電表示，劉德音任期即將屆滿，加上他將滿70歲，劉德音不認為他退休的新聞會有太多人關注，只要求要在退休前半年把消息公布出去，所以趕在耶誕節前發布。目前劉德音暫離台灣休假，「他要把退休的原因和感想，留著自己講，這是為什麼新聞稿會這麼短的原因」。
《美國建廠計畫》 不受董事長退休影響
也有分析認為，台積電在美國建廠遇上挑戰，劉德音退休是台積電對美國政府的「抗議」。
《財訊》雙週刊指出，如果美國建廠在執行、採購、策畫、制度設計上有不可行的地方，魏哲家同樣可以踩煞車，「美國廠舉辦典禮時，總統拜登參訪台積電，兩人都是同時參與」，海外建廠的成敗應該是由董事會負責。整個美國設廠的決策，不會因為董事長退休，出現因人設事的狀況。
台積電也解釋說，目前美國亞歷桑那州新廠，完工量產的時間和競爭對手三星一樣落在2025年，進入的設備和機台算是按部就班，所以對折舊的影響不大，「用員工人數來講就好了，美國廠大約1000多人，日本約600人，就算每個人薪水都3倍，跟台積電7萬多員工的總數相比，影響還是有限」。
之前外界質疑台積電為何不先採小規模在美國試水溫，降低風險，劉德音先前的答覆是：「我們現在就是在試水溫」，意指台積電美國廠並非大到超出負荷，亞歷桑那廠附近預留的大批土地，是為未來大幅擴張用。台積電強調，「這個計畫目前並未改變。」德國、日本等地的相關計畫也未改變。
也有人猜想，是因為台積電創辦人張忠謀對美國建廠有意見，希望劉德音退休。本刊向張忠謀身邊的人士求證，得到的答案是，「張忠謀退休後，並未涉入台積電決策，也和這一次劉德音董事長退休的決定無關。」
本刊綜合多位台積電受訪者意見得知，真正讓劉德音想退休的原因，應是他負責國際化過程中的對外溝通，必須同時穿梭在美、日、德、中等各方政府、客戶之間，許多國際貴賓、媒體他必須親自接待；同時，台積電是專業經理人制度，他在公司的使命是強化董事會的功能，推動台積電ESG制度，要審查議案、和董事討論、推動制度，如果2024年他續任，恐怕要做到73歲，「很累」才是他想退休的原因之一。
接下來的觀察重點，其實在2024年2月召開的「提名及公司治理暨永續委員會」，除了劉德音不參與下屆董事提名，曾繁城也可能不會擔任下一任董事，會由誰接任董事空缺，是否補滿，實際狀況屆時才會明朗。
《高層人事變動》 魏哲家董事長兼總裁
劉德音退休後，目前計畫由魏哲家任台積電董事長暨總裁，現在外界猜測魏哲家若專任董事長後，誰接魏哲家的位置，恐怕為時尚早，「這個部分，目前還沒有明確計畫，」台積電表示。
事實上，對台積電來說，不管是美國建廠，還是營收獲利，2024年的表現都會比2023年更好。
2023年時，先有美國工人抗議台積電從台灣派工程師到美國工作，影響工作權的爭議。但根據美國媒體《AZCENTRAL》報導，2023年12月，台積電和工會已就多項議題達成共識。
同時，2023年台積電遇上半導體晶片庫存居高不下，全世界罕見美、中、歐分別因為升息、戰爭和經濟放緩，3大市場同時熄火；但到2023年底，晶片庫存逐漸去化之後，2024年庫存回補需求可期，包括劉德音和聯發科董事長蔡明介都曾表示，看好2024年半導體需求表現優於2023年。
但外資如大摩（Morgan Stanley）認為，台積電2024年第1季的毛利率將下修至49.5%，低於台積電設定53%的目標，並指出台積電11月的營收較前1個月減少15%。主要原因是，第1、3奈米製程仍在爬升階段，使得3奈米製程對營收和獲利貢獻度還不高，也難以對大客戶蘋果漲價，加上折舊成本上升，第1季也是1年中營收較低的1季，成本的占比變高，會使得毛利率暫時受壓。
不過，大摩也估計，台積電2024年全年毛利率為52.2%，2025年將回到53.1%，仍將台積電評為買進。因為，半導體供應鏈的庫存愈來愈低，回補庫存的需求會讓2024年半導體需求大於2023年，同時，生成式AI的大趨勢，將讓AI手機、AI PC等新應用出現，如果這些應用大受歡迎，台積電將率先受益。
《台積電大預言》 未來1年營運倒吃甘蔗
《財訊》在採訪中也得知，2024年下半年，台積電3奈米製程將迎來多家新客戶和新產品，屆時不管是良率和客戶結構都會遠優於年初。如果第1季台積電因為毛利率下滑股價下挫，會是值得投資人抓住的機會。
巴克萊同時在報告中分析，台積電在海外建廠的決策，已降低外資對台積電集中台灣生產的擔憂，因此對台積電的風險折價也減少，台積電的投資價值，會隨著度過海外建廠的低谷而逐步上升。
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