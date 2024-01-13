▲他聲音沙啞沒好，確診「下咽癌第四期」！　醫揭警訊症狀

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拒絕手術治療返家 無法呼吸緊急氣切救命不過王男在聽聞醫師建議後，一時難以接受，拒絕手術治療便自行返家。卻在3天後，因感覺快要無法呼吸，被送至澄清醫院急診室氣切急救才保住一命，切片診斷為下咽癌第四期，目前正在血液腫瘤科做放射線治療清除腫瘤，情況穩定。
沙啞症狀發現罹癌 這些情況應特別注意澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師林奐宇強調，像是一般感冒的沙啞一周左右就會好，如果沙啞持續兩周以上，應儘速就醫進一步檢查。門診中因沙啞症狀發現罹患癌症的患者不在少數，也曾遇過一名72歲的伯伯聲音沙啞、氣音持續2周以上未好轉，發現疑似左側脖子有凸起腫塊，內視鏡檢查為左聲帶麻痺，進一步診斷為肺部腫瘤轉移到頸部淋巴，至少已經是肺癌第三期。因此，聲音沙啞是罹患肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症的其中一種表現警示，甚至會伴隨吞嚥困難、呼吸不順，需要特別注意。
不良習慣應戒掉 定期健康檢查保健康澄清醫院癌症防治中心主任暨血液腫瘤科醫師陳仁亮也呼籲，造成肺癌、喉癌、下咽癌、食道癌等癌症，常見都與習慣性抽菸、喝酒、吃檳榔等不良嗜好有關係，尤其是口、咽、喉部癌症好發於40至60歲的男性，初期並沒有明顯的症狀，有時有症狀已經是晚期，提醒除了不要輕忽沙啞等警訊外，定期健康檢查與癌症篩檢是最重要的！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60531
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