投票日國道不平靜！全線累計事故118件 竟是例假日同期3.5倍
今（13）日是總統及立法委員投票日，交通運輸除旅遊人潮，也出現返鄉投票人潮，國道上也不平靜，根據交通部高速公路局統計，截至下午3時止，國道高速公路全線累計發生事故達118件，多車事故包括5車1件、6車1件、7車2件、10車2件，為例假日同期的3.5倍，整體事故件數大幅增加及多車追撞類型占比高，高公局呼籲民眾開車出門，除車輛檢查外，請多加注意車前狀況、與前車保持安全距離、切勿分心與任意變換車道，以維行車安全及順暢。
記者顏真真／台北報導
高公局指出，今日上午10時國道湧現車流，壅塞路段包括國1南向台北至五股、楊梅端至新竹、王田至彰化，北向楠梓至路竹、新竹系統至湖口；國3南向中和至土城、鶯歌系統至龍潭、霧峰系統至中興；國5南向石碇至坪林，北向宜蘭至坪林等。
高公局預估，今日交通量為103百萬車公里，約較例假日增加3%，截至下午3時，國道交通量為62.6百萬車公里，整體車流於14時30分後陸續紓解，目前僅國1北部台北、桃園都會區及國5路段尚未完全紓解，其餘路段大致正常。
不過，今日國道也發生數起多車事故，包括上午9時42分國1北向87.5公里發生7小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵9公里；上午9時49分國3北向36.8公里發生10小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵4公里；上午10時55分國3南向105.5公里發生5小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵2公里；中午12時03分國1北向224公里發生10小客車追撞事故占用內側車道，造成車流回堵6公里，而這些事故均已排除，只是嚴重影響國道車流順暢與紓解。
高公局也坦言，截至今日下午3時國道全線累計發生事故達118件，多車事故包括5車1件、6車1件、7車2件、10車2件，為例假日同期之3.5倍，整體事故件數大幅增加及多車追撞類型佔比高。