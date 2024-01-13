澎恰恰「6千萬債務」努力償還中！一聽金主林秉文：過年別問這個
藝人澎恰恰今（13）日與曾國城、許效舜、陳漢典、王仁甫、季芹共同錄製三立除夕特別節目《超級華人風雲大賞》陪伴觀眾歡樂度除夕，稍早，澎恰恰受訪時被問到6千萬債務償還進度？他則淡定回應，「還在努力中！」目前都專心在演藝事業上。
記者詹鎰睿／綜合報導
日前，澎恰恰遭傳金主林秉文切割。如今，澎恰恰本人現身被問及此事時，他則回說，「大過年的不要講這個！」談到債務部分，澎恰恰還笑說，有降一點，還在努力中，「不要問我數字，我知道你們（媒體）喜歡數字。」
澎恰恰透露，過去體重飆到90公斤，「壓力使人變胖！」似乎壓力減輕後，也讓他瘦了5公斤，現在大概80公斤出頭，也希望大家如果有債務相關問題，可以問經紀人皮皮，「他不斷在幫我處理這塊，目前讓我專心工作就好了。」
據了解，澎恰恰2020年宣布破產，負債高達2.4億元新台幣，由金主林秉文宣稱幫忙還清債務，直到去年4月，澎恰恰才說債務還到只剩6千萬，過程中還經營YT頻道，靠著KUSO版的《魷魚遊戲》一度爆紅，以及黃金泡菜食品副業，努力償還債務。
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