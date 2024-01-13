賴正鎰對新總統提7建言！綠電太貴應全民漲電價　加速開國是會議

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二是加速貿易談判。台灣是出口導向國家，依財政部統計，2023年全年出口成績為4324.8億美元，進口為3519.2億美元，順差805.6億美元。台灣應加緊簽訂RCEP(區域全面經濟夥伴協定)、CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)等貿易協議，爭取更多出口貿易額及關稅互惠，但大陸對RCEP與CPTPP有絕對影響力，兩岸應借重ECFA、貨貿與服貿的基礎，ECFA不能中斷，還要在539項早收清單之上，繼續擴大談判，台灣絕不能放棄大陸14億人口的市場。
第三是便宜的電價及供電穩定。2023年火力發電約佔82%，核能減為8.24%，綠電已增加9.7%，但根據台電公布的核能發電每度成本才約1.5元，為何要去買每度4、5元的昂貴綠電，造成虧損四千多億元，所以台電選後勢必電價調漲，政府不能只挑大企業漲價，應由全民共同承擔。
各國都把核電視為綠電，核電技術也更好，為何台灣不要？且安全備載容量依國際標準要達15%，但台灣用電尖峰僅有3、4%，以前用電尖峰都在下午三、四點，現在變成下午五、六點，太陽下山後就太陽能發電就減少，這對台灣供電極為不穩定，台灣要面對現實，2025非核家園不可行，應重啟核四，並讓核二、核三延役。
第四，邁向2000萬人次旅遊大國。疫後各國旅遊商機大爆發，去年入境日本及日本的觀光客都各約2500萬人次，回到2019年的光景，但去年來台觀光客僅有640萬人次。台灣2019年入境1184萬人次，出境1664萬人次，其中陸客來台最高紀錄達418萬人次。建議政府投入更多觀光建設與國際行銷預算，吸引更多外國觀光客來台旅遊，同時開放兩岸團客觀光，讓陸客增加到5、600萬人，加速平衡長久以來的觀光逆差。
第五，爭取加大投資台灣。去年核准外資來台投資107.9億美元；陸資來台投資僅剩0.27億美元；這三年來境外回台資金高達約台幣2兆元(約640億美元)，加上目前國內銀行有台幣53.6兆元存款總額，放款總額為台幣37.1兆元，扣除應存提款準備金，還有將近台幣15兆元的爛頭寸，顯示國內閒置資金很多，建議政府應引導外資及回台資金做有效投資，同時加重招商引資，邁向每年超過500億美元的目標前進，成為全球投資重鎮。
第六，台灣往亞太金融中心邁進。這兩三年外資撤離香港，超過千億美元資金流向新加坡，但以台灣的地理位置，很有機會與新加坡競爭，甚至取代香港成為亞太金融中心。不過要成為金融中心必須是金融高度自由化，但台灣連成立基金等金融項目都嚴格管制，建議政府要加速鬆綁金融相關法令。
第七，優化人口政策。台灣人口過去兩年「生不如死」，去年死亡20.8萬人，但新生兒僅剩13.5萬人，再創新低，預估台灣人口在2035年恐跌破2000萬人，這將是國安危機，政府要更加緊應對少子化與老年化造成人口危機，國發會預估2061年勞工恐減為860萬人，勞動力大減。
政府應推動多學德國、加拿大與澳洲等國家，制定優良的移民政策，吸引更多白領優秀人才來台定居，來台就讀大學的外國生畢業後留在台灣。台灣應重視吸引的是外籍白領，而不是讓藍領的近百萬外籍移工，只要留在台灣累計超過11年6個月就可申請永久居留，變成落地生根，將嚴重影響人口品質。
更多「2024大選」相關新聞。