快訊／大樂透頭獎保證1億！「1/12最新獎號」曝光　中了原地退休

老年人虛弱別以為只是老化　醫：「這疾病」常因警覺心不足害腎惡化

▲老年人虛弱別以為只是老化　醫：「這疾病」常因警覺心不足害腎惡化
▲老年人虛弱別以為只是老化　醫：「這疾病」常因警覺心不足害腎惡化

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】紅斑狼瘡大多發生在年輕及生育年齡的女性，但一名早已過了育齡期的68歲陳姓婦人日前虛弱到無法行走，檢查發現其腎功能急速惡化，竟確診為全身性紅斑性狼瘡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

老年人紅斑狼瘡　警覺心不足延誤治療

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，個案有心包膜積水及蛋白尿等病狀，再經抗核抗體檢驗為陽性及血中補體過低，確診為全身性紅斑性狼瘡，目前還在治療中，希望不要走到洗腎的地步。這種老年人的紅斑狼瘡，因民眾普遍認識不夠及較無警覺心，常會被誤認為只是老化現象，因此常被拖延，走向洗腎或更嚴重的後果。

紅斑性狼瘡致病因不同　免疫系統侵犯全身器官

高堅凱說，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，9成患者是女性，好發於育齡期的女性，大部分患者易於臉部、頸部、手臂等處出現紅斑，因此被稱為紅斑性狼瘡，但有些個案則不會出現這種情況，免疫系統反而是侵犯全身各器官，尤其是侵犯腎臟，稱為全身性紅斑性狼瘡。紅斑性狼瘡的致病機轉還不明確，被認為和基因、環境、荷爾蒙變化有關。

老人家倦怠無力　應盡快就醫釐清

彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺指出，雖然老年人罹患紅斑性狼瘡的機率小，但也不能輕忽，如果老人家突然變得疲弱，不一定只是單純的老化，如果還有水腫，或是尿液出現大量泡泡，可能是尿蛋白過高，就應進一步就醫檢查是否腎臟功能受損，再釐清原因。

長期追蹤服藥　可和疾病共存

高堅凱強調，紅斑性狼瘡患者的5年存活率已經從50年代的不到50%上升到現在超過90%以上，雖然終身都要共存，但只要長期追蹤服藥，照樣可以正常生活，但記得要提高警覺，一有復發或病情加重的症狀時要馬上就醫，以免一發不可收拾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60530

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

他聲音沙啞沒好，確診「下咽癌第四期」！　醫揭警訊症狀

新年立新目標　研究揭「1生活方式」可有效預防憂鬱症

選舉完要小心了！急診醫示警「3病毒」夾攻台灣：一堆孩童發燒

病主法通過5週年　規劃人生最後一哩路

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選