賴清德當選總統　胡錫進提5警告：夾起尾巴！別高估民進黨的黨運

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第一，別高估了民進黨的黨運，賴清德雖然勝選，但是得票率遠遠低於50％，說明民進黨路線在台灣也是「走鋼索」，勝選並非普遍民意的體現，很大程度上是靠「操弄兩岸議題、玩陰謀、在野力量不團結、以及美國干預等諸多因素造成」。
第二，賴清德自稱台獨工作者，雖然競選期間玩了一些「文字遊戲」，但賴清德的真實想法可謂「司馬昭之心，路人皆知」。胡錫進強調，台獨意味戰爭，賴清德若不加收斂，在蔡英文路線上變本加厲，就有可能觸發戰爭，「成為千古罪人」。
第三，兩岸終將統一，也必然統一，這趨勢誰都阻擋不了。民進黨搞事情越極端，台灣「覆滅得越快」，這一定是鐵律。
第四，賴清德不要指望美日會幫忙，美國就是提供些武器，「不會包攬台灣安全的」，美國也承受不了無限干預台海局勢的巨大風險，台灣根本不是美國「兩肋插刀、肝腦塗地」的保護對象，更不要說日本。
第五，台灣經濟的長期繁榮離不開大陸，台灣的未來與大陸緊密聯繫在一起，胡錫進稱台灣2023年的GDP只有1.4％，已經傳遞出「清晰的信息」。
胡錫進最後再向賴清德喊話，奉勸賴清德「冷靜些，夾起尾巴來」，不要讓台灣多數民眾對爆發戰爭的擔心成真，胡錫進強調，賴清德若不為台海和平承擔責任，「那麼這個世界上將不會有哪個力量為他和民進黨不被剷除負責」。
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