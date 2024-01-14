名家論壇》方野／亂貼標籤被反噬，台南用選票還賴清德公道

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而且藍白陣營當中的弊案爆料，不只對選票無幫助，甚至可能傷害潛在的支持者。
例如本次在野陣營強攻台南光電或治安等議題，希望藉由重挫賴清德本命區，來強化自身在當地的優勢。然而，各種爆料荒腔走板，不論扯熱島效應或是能源配比問題，都被台南市長快速打臉，而且還激起科技業的反感。
現在不論是台積電還是蘋果供應鏈，都必須使用綠電，貿然攻擊綠電卻提不出解方，在台商大舉回台之際，卻用政治問題找再生能源麻煩，這種不當爆料必然敗掉不少票。
若觀察本次選舉結果，真正敗掉雙北本命區的是在野陣營。不論是新北還是台北，侯友宜與柯文哲，幾乎端不出什麼重大建設來吸引選民。反而賴清德與黃偉哲在台南推動假牙補助與老人福利，有效創造雙北長輩的相對剝削感。
此外，台南本命區反而因為對手攻擊，而凝聚基本盤向心力。在台南部分立委選區，甚至有得票領先超過10%的狀況。反觀侯友宜在人口最多的新北市，居然無法大勝賴清德。柯文哲也因為在台北市缺乏政績，得票落後其他兩位從沒當過台北市長的候選人。
再觀察本次六都得票，直接打破藍營首長政治明星神話，選前國民黨刻意造神蔣萬安、盧秀燕，結果台中和台北都是投賴清德居多。而長期被國民黨抹黑的南部，則用選票教訓戰鬥藍，例如台南就是六都唯一藍白總統票加起來還無法超過綠營的縣市。
可見選戰期間，胡亂爆料容易被看破手腳，戳破選民對在野黨的美好幻想，地方首長穩紮穩打的政績牌，才是鞏固本命區不被攻陷的關鍵。
●作者：方野／資深媒體人
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