2024立委完整名單／藍52席、綠51席、白8席、無黨2席！3黨不過半

國民黨總統敗選！他千字文怒批朱立倫「戰略錯誤」：辭黨主席負責

▲2024總統及立委選舉落幕，國民黨前發言人蕭敬嚴，於14日晚間PO文開出第一槍，認為朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。（圖／翻攝蕭敬嚴臉書）
▲2024總統及立委選舉落幕，國民黨前發言人蕭敬嚴，於14日晚間PO文開出第一槍，認為朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。（圖／翻攝蕭敬嚴臉書）

記者林盈君／綜合報導

13日晚間，2024總統及立委選舉順利落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選，藍營侯友宜落敗，未能實現政黨輪替，對此，藍營內部紛紛指出落敗關鍵，國民黨前發言人蕭敬嚴，於14日晚間PO文開出第一槍。蕭敬嚴表示「球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責」，認為朱立倫理所當然要請辭黨主席負責，強調「這是負責任的政治人物理所當然該有的基本素質」。

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蕭敬嚴發文指出，國民黨從一開始就戰略設定錯誤，從去年初就開始喊藍白合、政黨輪替需要納入柯文哲，以朱立倫為主的黨中央，不斷主動提出「政黨輪替一定要納柯文哲」、「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「藍白合」、「在野整合」，甚至在723全代會提名國民黨自己的總統候選人場合上大喊要組「執政大聯盟」，令支持者開始錯亂，更在無形之中灌輸了支持者「不一定要支持國民黨自己的候選人」、「柯文哲也可以是一個選項」的想法。

蕭敬嚴並提到，從黨主席帶頭，由上而下不停地呼喊「藍白合」、「民眾黨」、「柯文哲」，許多要參選立委、性格投機的人也不停與柯文哲眉來眼去甚至公開示愛，對於國民黨來說，錯過了「壓制」民眾黨壯大、甚至是「消滅」民眾黨最佳時機。而選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」，國民黨內部更樂觀評估政黨票將會拿下第一，甚至還說立院可望單獨過半。

蕭敬嚴表示，結果不僅政黨票再次落後民進黨，比起2020年的政黨票還只增加4萬票；但隔壁棚民進黨成長了17萬票、民眾黨更大增了145萬票。帳面上國民黨似乎立委席次成長，但大家別忘記，2020年是國民黨選得太慘！整體而言，國民黨的立委選情並沒有預期中的好，整體而言反倒是不如預期。這些種種，顯然不僅是候選人本身問題，整體的政黨形象、以及過去這近一年來由黨中央主導的在野整合大戲、以及選戰戰法都讓民眾不買單，黨主席當然難辭其咎。

最後他提到，忠言或許逆耳，看得遠也需要時間才能證明「但我始終相信，心存正念、做對的事、光明磊落，便無所畏懼。這不僅是我參與政治的初衷，更是我的人生執念，未來也不會改變」。

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