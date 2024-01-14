國民黨總統敗選！他千字文怒批朱立倫「戰略錯誤」：辭黨主席負責

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蕭敬嚴並提到，從黨主席帶頭，由上而下不停地呼喊「藍白合」、「民眾黨」、「柯文哲」，許多要參選立委、性格投機的人也不停與柯文哲眉來眼去甚至公開示愛，對於國民黨來說，錯過了「壓制」民眾黨壯大、甚至是「消滅」民眾黨最佳時機。而選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」，國民黨內部更樂觀評估政黨票將會拿下第一，甚至還說立院可望單獨過半。
蕭敬嚴表示，結果不僅政黨票再次落後民進黨，比起2020年的政黨票還只增加4萬票；但隔壁棚民進黨成長了17萬票、民眾黨更大增了145萬票。帳面上國民黨似乎立委席次成長，但大家別忘記，2020年是國民黨選得太慘！整體而言，國民黨的立委選情並沒有預期中的好，整體而言反倒是不如預期。這些種種，顯然不僅是候選人本身問題，整體的政黨形象、以及過去這近一年來由黨中央主導的在野整合大戲、以及選戰戰法都讓民眾不買單，黨主席當然難辭其咎。
最後他提到，忠言或許逆耳，看得遠也需要時間才能證明「但我始終相信，心存正念、做對的事、光明磊落，便無所畏懼。這不僅是我參與政治的初衷，更是我的人生執念，未來也不會改變」。
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