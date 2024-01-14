MLB／金鶯不搶大咖Snell、Montgomery！想簽「福袋」左投Paxton
去年球季巴爾的摩金鶯（MLB）打出101勝61敗，在美聯東區殺出重圍拿下龍頭。然而，金鶯在今年自由市場也有鎖定補強目標，但方針與豪門球隊不同，作為一支小市場球隊，並未特別爭取強投Blake Snell、Jordan Montgomery等頂尖投手，而是將目光轉向「福袋」類型的投手James Paxton。
記者張志宇/綜合報導
根據《紐約郵報》記者Jon Heyman透露，「因為Blake Snell、Jordan Montgomery的要價實在太高，金鶯在爭奪戰中顯得十分吃力，因此對於像『Marcus Stroman等級或實力以下的投手感到興趣』，其中金鶯在自由市場上特別關注James Paxton。」
James Paxton曾在2019年效力紐約洋基時，繳出15勝6敗、防禦率3.82的成績，但近兩年加盟波士頓紅襪飽受傷病所苦，2022年更沒有出賽紀錄，直到去年球季中才順利復出，總計先發19場主投96局、送出101次三振，繳出7勝5敗、防禦率4.50的成績。
據《MLB TRADE RUMORS》指出，目前市場上有意簽下James Paxton，除了前東家波士頓紅襪，科羅拉多洛磯都是潛在買家，其中金鶯也是追求者之一。
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