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MLB／馬林魚無意續留銀棒獎強打Arraez！將對外聽取交易報價

▲馬林魚無意以長約形式綁住銀棒獎強打Luis Arraez，願意聽取各隊交易報價。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬林魚無意以長約形式綁住銀棒獎強打Luis Arraez，願意聽取各隊交易報價。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

邁阿密馬林魚（MLB）去年戰績84勝78敗、勝率5成19，睽違2年勝率再度突破5成，但今（14）日《紐約郵報》記者Jon Heyman表示，馬林魚無意以長約形式綁住主力Luis Arraez，對於交易Arraez換回優質潛力持開放態度。

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Luis Arraez是上季藉由先發投手Pablo López交易案，從明尼蘇達雙城轉戰馬林魚，本季Arraez共出賽147場，繳出203安、10轟、打擊率0.354、WAR為4.9（代表 Arraez能為球隊多贏4.9場勝利）的成績。

目前Luis Arraez還有兩年才會進到自由市場，但根據美媒《YARDBAKER》透露，「多隊高層都不認為馬林魚將與他簽下長約，馬林魚球團負擔不起他的合約，這也讓馬林魚願意對外聆聽交易報價，來獲得相應的回報。」

現年26歲的Luis Arraez近兩年都入選全明星賽，更連續2年獲得銀棒獎的殊榮，其中在2022年就是Arraez以打擊率.316，阻止了洋基強打「法官」Aaron Judge贏得全壘打、打點、打擊率「打擊三冠王」的霸業。

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