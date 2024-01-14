林襄、李多慧傳不續約離隊！啦啦隊好友筠熹發聲：新聞讓我好難過

凌濤選後抓戰犯！許常德一篇文勸世「都是一起的」　千人推爆

▲2024總統及立委大選結束，國民黨發言人凌濤找戰犯，許常德一篇勸世文引起廣大迴響。（圖／記者葉政勳攝）
▲2024總統及立委大選結束，國民黨發言人凌濤找戰犯，許常德一篇勸世文引起廣大迴響。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

2024總統及立委選舉昨（13）日落幕，選民和支持的候選人幾家歡樂幾家愁，國民黨競辦發言人凌濤在臉書發文找戰犯，指民眾黨競選總幹事黃珊珊是無法下架民進黨的罪魁禍首，資深音樂人許常德於選後有感而發表示：「都是一起的，不是誰的功勞，不是誰的失敗。」一篇勸世文吸引上千人按讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許常德昨晚在臉書寫下：「什麼是在一起？就是不管什麼結果，都是一起拚搏後的結果，都是一起的，不是誰的功勞，不是誰的失敗，是這個時刻的集體智慧，缺一不可的陰晴圓缺，因為我們的人生我們的緣分我們的此刻，是一起的。」文末標記：「這個結果不是勝利者的結果，是所有參與者的高貴決定。」

▲許常德是知名作詞人，常在臉書對時事發表看法。（圖／許常德臉書）
▲許常德是知名作詞人，常在臉書對時事發表看法。（圖／翻攝自許常德臉書）
貼文發布後，有網友說：「要能解決問題的最重要。」許常德回覆：「沒有超人，所以要有厲害的執政者和厲害的監督者，才可能解決問題，減少為對立而對立。」有人嘆：「衝動是一時，醒來是一世。」許常德直言：「怪東怪西的人都是沒有未來的人。」有網友稱讚：「說得真好，團體意識本來就沒有個人，中間的角色缺一不可以，要感謝團隊中每個奮戰的人，哪怕失敗了，接受再戰，一切都是智慧！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

賴清德國際記者會全文　「台灣會繼續走在正確的路上、絕不回頭」

連任台南立委！林宜瑾：擊敗黑金舊勢力　檢討民進黨國會沒過半

總統大選開票！張小燕一句超中肯發言　所有人都服了：大智慧

23歲甜美女空軍長太正！長官拿空白配偶欄追求　任職單位曝光了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選