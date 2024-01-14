凌濤選後抓戰犯！許常德一篇文勸世「都是一起的」 千人推爆
2024總統及立委選舉昨（13）日落幕，選民和支持的候選人幾家歡樂幾家愁，國民黨競辦發言人凌濤在臉書發文找戰犯，指民眾黨競選總幹事黃珊珊是無法下架民進黨的罪魁禍首，資深音樂人許常德於選後有感而發表示：「都是一起的，不是誰的功勞，不是誰的失敗。」一篇勸世文吸引上千人按讚。
記者楊穎軒／綜合報導
許常德昨晚在臉書寫下：「什麼是在一起？就是不管什麼結果，都是一起拚搏後的結果，都是一起的，不是誰的功勞，不是誰的失敗，是這個時刻的集體智慧，缺一不可的陰晴圓缺，因為我們的人生我們的緣分我們的此刻，是一起的。」文末標記：「這個結果不是勝利者的結果，是所有參與者的高貴決定。」
貼文發布後，有網友說：「要能解決問題的最重要。」許常德回覆：「沒有超人，所以要有厲害的執政者和厲害的監督者，才可能解決問題，減少為對立而對立。」有人嘆：「衝動是一時，醒來是一世。」許常德直言：「怪東怪西的人都是沒有未來的人。」有網友稱讚：「說得真好，團體意識本來就沒有個人，中間的角色缺一不可以，要感謝團隊中每個奮戰的人，哪怕失敗了，接受再戰，一切都是智慧！」
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