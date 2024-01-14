要加油可再等等！中油明起汽油降價0.2元 柴油不調整
台灣中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.8元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及0.8元。
記者顏真真／台北報導
台灣中油表示，本週受利比亞宣布關閉Sharara油田、OPEC+啟動自主額外減產計畫等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.82美元，新台幣兌美元匯率貶值0.1元，國內油價依公式計算漲幅為1.11%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.7元及0.8元。
不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），台灣中油汽、柴油各吸收0.7元及0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.9元及0.8元，國內汽油價格實際每公升調降0.2元、柴油價格不調整。
台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.9元及0.8元均由台灣中油吸收，累計2023年至12月底止，台灣中油共吸收約169.19億元。