▲(國泰)寶寶溢奶很常見　但「這些」情形要注意！可能是嬰兒肥厚性幽門狹窄

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什麼是嬰兒肥厚性幽門狹窄？ 會有哪些症狀？「賁門」是胃的入口，位在食道和胃之間，食物須經過賁門才會進到胃裡。林隆煌醫師表示，由於新生兒的賁門功能尚未成熟，進入胃裡的奶水很容易就會因此回流到食道、口腔，產生「溢奶」的情形。
而「幽門」則是胃的出口，位於胃和十二指腸之間，當食物經過胃初步消化後就會經由幽門進入十二指腸。林隆煌醫師提到，「嬰兒肥厚性幽門狹窄」就是因為幽門的肌肉層肥厚，導致通道擠壓變窄、肥厚的肌肉無法放鬆，產生嘔吐的症狀。
林隆煌醫師說明，當胃裡的奶水因為幽門肥厚不能順利進入十二指腸時，胃會產生更強而有力的蠕動，試圖讓奶水通過狹窄的幽門，但劇烈的蠕動反而會使無法通過幽門的奶水嚴重逆流，造成噴射式嘔吐，因此患者會出現經常性嘔吐，尤其是開始餵食時會特別明顯。
嬰兒肥厚性幽門狹窄如何診斷？ 手術如何治療？由於經常性嘔吐的關係，嬰兒肥厚性幽門狹窄的患者體重不曾反減，同時會有尿量減少，甚至脫水的情形。林隆煌醫師表示，通常症狀出現的年齡層為2－6週的嬰兒，而男嬰發生率為女嬰的4-6倍，不過確切的病因不明，目前推測是因胃幽門副交感神經叢發育不成熟，使蠕動不協調導致肌肉肥厚。
林隆煌醫師提到，當患者有疑似症狀時，小兒胃腸科醫師可藉由腹部超音波很快做出正確的診斷，若檢查發現幽門肌肉層厚度超過3－4 mm，幽門直徑10－14mm，幽門長度15－19mm，即可確定診斷。
而嬰兒肥厚性幽門狹窄可以透過幽門環狀肌切開術治療，林隆煌醫師說明，醫師會在患者右上腹橫切約3－4公分的傷口進入腹腔，找到肥厚的幽門進行手術，術後4小時病人即可餵食，一般在術後1－2天進食良好即可出院。
不過，林隆煌醫師提醒，除了嬰兒肥厚性幽門狹窄，還有許多原因會造成新生兒嘔吐，如：胃食道逆流、十二指腸閉鎖或狹窄、十二指腸蹼、腸旋轉不良、環狀胰腺、先天性巨結腸症、先天性腎上腺增生症、嚴重感染（泌尿道感染、敗血症）等，若有疑似症狀仍需要就醫，經各項檢查鑑別診斷後再進行治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60539
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