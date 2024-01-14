怒批賴清德「兩岸答卷不及格」！港媒：台版澤倫斯基的恐怖既視感

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該分析指出，賴清德早在政見會和辯論會上，就定調「九二共識」是走「一中」的回頭路，但還是偏執拋出「中華民國憲政體制」，重複使用「中國」一詞，恐怕不只會被認定為「不及格」，北京還會給這整份兩岸答卷「滿江紅」的成績。或許對賴清德來說，不用管北京打幾分，但賴必須看到，仍有6成選民沒有把票投給他，而是投給了主張兩岸和平的侯友宜與柯文哲。
文章作者又提到，蔡英文時期的兩岸關係已經是冰封到谷底，現在北京眼中「徹頭徹尾的麻煩製造者」賴清德登場，兩岸關係恐怕更加惡化，懸在賴清德頭上的2把利劍-《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）存廢以及軍事演訓常態化，何時出鞘，可能不會等到5月20日就職之後。
報導最後聲稱，賴清德在國際記者會上說，要在對等尊嚴的前提下，用「交流取代圍堵，對話取代對抗」，然而在缺乏政治互信基礎的前提下，加上板上釘釘的「台獨」定性，這段表態無疑是空話虛言，更讓人細思極恐的是，他接下來所說「面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心」，更讓人有俄烏戰爭爆發前的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）既視感。如今，這位「台版澤倫斯基」登上台灣政治權力的最高峰，兩岸關係的風暴隨時可能席捲而來。
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