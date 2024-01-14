日本石川強震兩週　岸田首入災區探視避難民眾

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中疑為「災害關聯死」共13人，分別是珠洲市6人、能登4人及輪島市3人。另外至少有1015人受到輕重傷、23人失聯。
強震災區今天氣溫普遍偏低，石川縣輪島市三井地區到今天上午6時止的最低溫為攝氏零下4.9度；七尾市及珠洲市測得零下3.4度。
儘管災區今天白天天氣將暫時好轉，但氣溫不會回升，目前預測今晚到16日止天氣又會受到冬季氣壓分布進一步增強影響。
目前預測到15日上午的24小時降雪量，新潟縣約20公分、北陸地方約15公分；到16日上午的24小時降雪量，新潟縣約60公分到80公分、北陸地方也有30公分到50公分。
災區從今晚到16日可能會出現伴隨降雨或降雪的非常強烈風勢，除了暴風雪及積雪可能對交通造成影響，還需要特別留意土石災害。
富士新聞網報導，岸田今天在能登半島地震後首度赴災區視察，前往石川縣輪島市一處避難所探視受災民眾。
岸田對避難民眾說：「雖然嚴峻狀況持續，但會確實傾聽大家心聲，持續全力以赴，也請大家堅強面對。」他說，會努力讓大家能抱持希望迎向未來。
岸田也跟負責避難所運作的人員交換意見，並聽取對於讓避難所民眾轉移到臨時住宅等處的「二次避難」等看法。
岸田也視察避難所用來烹煮食物的車輛並聽取說明。他稍早先在航空自衛隊輪島分屯基地為自衛隊、警察及消防等人員鼓舞打氣，對於大家在天候嚴寒等嚴峻環境下持續進行搜救活動，表達由衷敬意與謝意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130114
更多「日本能登半島強震」相關新聞。