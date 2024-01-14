布林肯祝賀賴清德當選　期待深化美台雙邊關係

日本石川強震兩週　岸田首入災區探視避難民眾

▲日本石川縣能登半島1月1日發生強震後，首相岸田文雄今天首度赴災區視察。 （圖／美聯社／達志影像）
▲日本石川縣能登半島1月1日發生強震後，首相岸田文雄今天首度赴災區視察。 （圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社東京14日綜合外電報導）日本石川縣能登半島1月1日發生強震後，首相岸田文雄今天首度視察災區，除慰勉搜救人員表達敬意與謝意外，也赴避難所探視。災區今晚天氣恐轉差，對避難民眾來說將更為難熬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）報導，能登半島1月1日下午發生最大震度7的地震，石川縣政府表示，截至今天上午9時止，已確認縣內共220人罹難，分別是珠洲市98人、輪島市88人、穴水町20人、能登町6人、七尾市5人、志賀町2人及羽咋市1人。

其中疑為「災害關聯死」共13人，分別是珠洲市6人、能登4人及輪島市3人。另外至少有1015人受到輕重傷、23人失聯。

強震災區今天氣溫普遍偏低，石川縣輪島市三井地區到今天上午6時止的最低溫為攝氏零下4.9度；七尾市及珠洲市測得零下3.4度。

儘管災區今天白天天氣將暫時好轉，但氣溫不會回升，目前預測今晚到16日止天氣又會受到冬季氣壓分布進一步增強影響。

目前預測到15日上午的24小時降雪量，新潟縣約20公分、北陸地方約15公分；到16日上午的24小時降雪量，新潟縣約60公分到80公分、北陸地方也有30公分到50公分。

災區從今晚到16日可能會出現伴隨降雨或降雪的非常強烈風勢，除了暴風雪及積雪可能對交通造成影響，還需要特別留意土石災害。

富士新聞網報導，岸田今天在能登半島地震後首度赴災區視察，前往石川縣輪島市一處避難所探視受災民眾。

岸田對避難民眾說：「雖然嚴峻狀況持續，但會確實傾聽大家心聲，持續全力以赴，也請大家堅強面對。」他說，會努力讓大家能抱持希望迎向未來。

岸田也跟負責避難所運作的人員交換意見，並聽取對於讓避難所民眾轉移到臨時住宅等處的「二次避難」等看法。

岸田也視察避難所用來烹煮食物的車輛並聽取說明。他稍早先在航空自衛隊輪島分屯基地為自衛隊、警察及消防等人員鼓舞打氣，對於大家在天候嚴寒等嚴峻環境下持續進行搜救活動，表達由衷敬意與謝意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130114

更多「日本能登半島強震」相關新聞。

五角大廈：防長住院身體狀況良好　出院日期未定

紐時：賴清德當選總統　台灣與中國漸行漸遠

布林肯祝賀賴清德當選　期待深化美台雙邊關係

大風雪襲美中西部！7500航班、總統初選會議遭打亂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選