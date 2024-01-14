名家論壇》朱駿／三黨各有輸贏　都別高興太早

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第一個意義，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊。中華民國台灣，會繼續和國際民主盟友並肩同行。
第二個意義，台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入。因為我們相信，自己的總統自己選。
第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。
賴說的是「中華民國台灣」，就是侷限於台灣，而非憲法規定的「中華民國」。對照他在選前接受彭博訪問時的表述，根據事實，他所謂的務實，指的是台灣已是主權國家，名稱為中華民國，不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒有再宣布獨立的必要。1月10日透過競選總部所表示的，「各國高度關注台灣大選結果對國際情勢帶來的影響，未來不能讓藍白帶領台灣外交走向災難，甚至重回『一中』架構，連帶使台灣付出經濟代價。」是明白否定兩岸同屬一中，等於數度宣示了他的「務實台獨工作者路線」。
賴心意堅決，以自己的當選，主張「台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入。」進而表示「在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。」
這種路線當然會引發兩岸的緊張，將來會出現如何具體的衝突，對台灣內外各方造成什麼且程度如何的影響，現在都無法準確預測，但可以確定的一點是，賴將比蔡英文更加倒向美國，依賴美國，依賴的結果當然就會令人予取予求，被剝削宰制必為應有之義。這種情勢走向又必然刺激中國大陸，可能形成難以跳脫的惡性循環。台灣因此失去自主的主觀能動性。
此外，賴在立法院失去過半與最大黨地位，面對國民黨與民眾黨勢必合縱連橫，挑撥藍白，會激發出什麼新型對立與衝突，有待觀察。
國民黨輸了總統，但在立法院奪得第一大黨地位，表面上似乎打平。然而，我們的體制是「超級總統制」，國家大部分的關鍵權力都來自總統，輸了總統就是輸了大選，毋庸狡辯。
國民黨連三屆失敗，主要敗在黨體制，主席一言堂的缺失太過嚴重。在民主社會中，長期藐視「民主正當性」，自甘落後於時代發展的腳步與階段，與社會大眾的思維扞格不入，就是自絕於人民大眾，和自己過不去，但始終沒有覺悟。這次失敗首先要負責任的，當然是一路搞壞策略、激起內變、大失人心的朱立倫，朱難道不知道，藍營內部大多數人對其痛恨得無以復加？如今是否負責下台，智慧面臨考驗。如果不知自身形象惡劣，託辭立委勝選，繼續貪戀主席權位，國民黨只能繼續向下沉論，加速被人看扁唾棄。
其次，這次的再度失敗，應該足以證明，國民黨馬英九的兩岸路線與「九二共識」完全破產，若再堅持高舉，就是甘心繼續失敗，永無翻身之時。處今日兩岸之勢，如果國民黨繼續認為依賴中共，與中共唱雙簧合作，可以贏得台灣內部民心，重返執政，那是癡人說夢。國民黨想要重返執政，必須拿出自己的歷史傳承與新時代的理念，勇敢地向中共討算歷史公道，並提出真正有益於兩岸人民生活方式的發展模式，這是堅守作為導向一國兩制之統戰工具的「九二共識」絕無可能辦到的。沒有這層覺悟與改變，國民黨永遠會陷於被民進黨盡情消費提款的困境。
再者，自2020年江啟臣接任黨主席開始，國民黨內就不時泛起「藍白合」的聲音，對於自己的重返執政，不用心盡力於「黨的建設」，強化體質、黨紀與論述，卻一門心思掛在別人的身上，必受制於人，掏空自己，豈能僥倖獲勝？事實一再證明，柯文哲是難以合作的對象，「藍白夢」不醒，國民黨永無希望。
至於民眾黨，柯文哲固然得票369萬有餘，表現不俗，但只有8席立委，選戰結果沒有拿到位子就是失敗，不用狡辯。竟然誇口「只要繼續努力，下一個4年，我們一定可以執政！」談何容易！柯有一項本事，就是擅長拿空話忽悠人，在望治心切、屢遭挫折的台灣民心的基底上，很容易點燃人民瀕臨絕望處境的新希望，博取人民盲目的支持。就這點而言，藍綠都不得不佩服柯。
不論如何能忽悠人，總要誠實面對，為何當了市長8年，在北市得票率僅居第3 的事實吧？四年之間變化很大，2000年敗選後宋楚瑜何嘗不是這樣想？當年宋的實力遠高於今日的柯，經歲月的淘洗滌盪，之後的發展如何，事實都擺在眼前，不必贅言。柯要提醒自己，目前的支持者會不會也像台北市民一般，經過一段時間的鍛練成長之後，不再被空言忽悠？
民眾黨近期的考驗，將是在立院龍頭選舉中要與誰合作？若與綠合作，就會被說成支持貪腐政權，也違反柯一直所說的尊重最大黨的原則；若與藍合作，也會笑掉大家的大牙，為何不早接受「藍白合」？柯可以穩當地坐上副總統的位子，有立法院關鍵少數的護衛，必然是個「實權副總統」，而且可以主導幾個部會，培養日後執政人才，會有更多的金主願意挹注。拿到位子才能說贏！
可預見的中期考驗，在於2026的選戰，新竹市長與金門縣長是否能保住？在全國各地能有多少斬獲？長期而言，一人比黨大的民眾黨，是否有可持續發展的續航力？四年的光陰不短，要從在野最小黨一躍而成為執政黨，似乎與人世間的邏輯有不小的差距，這種神鬼邏輯真能出現在人間嗎？今年已經被檢驗出沒穿褲子了，四年之後再看看誰沒穿褲子吧！
●作者：朱駿／時事評論人
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