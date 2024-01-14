區域立委35萬張廢票創紀錄　黃揚明揭成因：多數來自柯粉

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黃揚明解釋，若廢票率成長普遍發生在總統選舉和政黨票上，還可解釋為通案，但本屆總統選舉的廢票總數為10萬804張，政黨票廢票數為26萬7306張，都比上屆總統廢票數16萬3631張、政黨票廢票數29萬6155張還低，為何獨獨區域立委的廢票數大量增加？且單一選區實施後，區域立委選票的廢票數都比同屆的政黨票廢票數少，這次也創下區域立委廢票數首次高於同屆政黨票的紀錄，可見絕非常態。
黃揚明提及，扣除台南市第5選區因國民黨原推候選人王家貞被取消資格，導致該選區投出驚人的2萬7000多張廢票，應該多數屬於藍營選票外，其他選區選票暴增的唯一解釋，就是總統投給柯文哲的票，在沒有民眾黨候選人的選區，有一部分人不爽投，因此決定蓋下廢票。
另外，有一部份柯文哲的選票在區域立委流向廢票，也有一部份拒投藍綠，導致一些無名選將得票高於1萬票。例如小民參政歐巴桑聯盟在新北第7選區（板橋東區）提名的劉書婷獲得1萬5,479票、桃園第3選區（中壢）提名的徐鶯慈獲得1萬1,258票、高雄市第5選區（三民、苓雅）提名的張芳愉獲得1萬2,264票。都應該多數屬於柯文哲支持者的選票流向。
黃揚明指出，還有一個很有意思的案例，桃園市第1選區的馬治薇曾有民眾黨員身份，雖是以無黨參選，但選前才因案遭羈押並被民眾黨開除黨籍，卻仍拿下2萬0,600票，這應是柯文哲支持者選票只要拒投藍綠，就盲目流向的明顯個案。
而本就屬於民眾黨提名或柯家人的區域立委候選人，在藍營推出其他候選人的選區得票率普遍在15％至22％（僅金門尚文凱29.82％高於此區間），藍白合區域的李友宜、蔡壁如得票率都高達4成以上（李40.62％、蔡45.13％），顯見這些會是柯文哲支持者最穩固的流向。
黃揚明最後補充，要如何比擬廢票35.4萬很多呢？時代力量這次政黨票得票為35萬3,670票，區域立委廢票比時力政黨票還高。
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