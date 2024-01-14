吃膠原蛋白長大的鯛魚貴3.5倍！樂斐x日本愛媛縣推「膠原鯛法餐」

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「膠原鯛」由日本愛媛縣養殖業者YONKYU開發並推廣，將加入膠原蛋白、葡萄種子提取多酚、維生素等成分的餌料，餵食優質真鯛，並養殖在密度低於標準65%、能減少魚類壓力的良好環境。因而養出擁有色澤鮮豔魚身、鮮美油脂的甘甜魚肉，「YONKYU膠原真鯛」的肉質潔白清爽、且口感軟嫩細緻，在當地售價是一般鯛魚的3.5倍。
因日文發音與帶有恭喜之意的「おめで（鯛）たい」相似，而成為喜氣象徵的鯛魚，常是日本過年御節料理的主角。日本愛媛縣因此攜手LOPFAIT樂斐法式餐廳，為台灣消費者打造「YONKYU膠原真鯛」法式套餐。
主廚鄭裕錞（Chef Josh）發揮「膠原蛋白的循環」主題，將清新淡雅的高雅魚香融入一貫優雅的手法，還讓人吃到滿滿台日印象。造型有如日本壽司捲的冷前菜「馬賽克魚」，由海苔捲起經昆布鹽輕醃的膠原鯛與魷魚膘，點綴著小葉碎米薺轉化山葵的辛辣、與愛媛縣香甜蜜柑，結合以金蓮葉油、橙醋、澄清的馬賽魚湯醬汁，清爽開胃。
像極一球飽滿花朵的「醃篤鮮」，顧名思義由上海菜轉化，口感類似愛媛縣宇和島市名產魚糕的柔嫩鯛魚片、以法式油封手法低溫泡熟，藏在表層清透爽甜的冬筍片底下，搭配最底層鬆軟帶有Q度的干貝慕斯，淋上摻有鮭魚卵的醃篤鮮高湯，鹹鮮中帶有嫩彈魚香。
而神秘若隱若現的「漁場」，以酥炸馬鈴薯絲象徵漁網，吃的時候需輕輕敲開，才能挖掘下方整塊香煎鯛魚菲力、海瓜子等海味，襯以魚白湯、酸豆與西班牙臘腸熬煮的濃厚醬汁，為飽滿紮實的鯛魚菲力增添厚實的鹹酸辣風味，口感與滋味都留下深刻印象。
Chef Josh還特別把國人不陌生的日本斧飯，也運用在法式套餐中，「膠原鯛釜飯」致敬愛媛南予地區的宇和島鯛魚飯，在熱飯上打入一顆生蛋黃、並圍圈鋪起膠原鯛生魚片，上桌後加入改以濃縮馬賽魚湯調製的醬汁，巧妙結合法式手法；銜接招牌主餐「日本和牛板腱」搭配焦化洋蔥、紅鳳菜、甜菜根。
甜點則是搭配蒔蘿與米香的爽口「山羊乳酪」，與賦予無花果、越南巧克力與東方美人茶香的客家「酸柑茶」，餘韻繞口。更不用說樂斐還創意打造令人驚喜的「鯛魚燒伴手禮」，成功讓饕客對清雅的真鯛，留下無比深刻的印象。LOPFAIT樂斐法式餐廳即日起至2月7日，期間限定於晚餐推出一套九道式「愛媛縣膠原真鯛套餐」，價格每套3680＋10%。
而餐飲界台日聯乘的拿手廚藝，可不只這一樁。近期，日本北海道湯咖哩名店Suage，還賣起台式進補藥膳咖哩！講究「藥食同源」日本人，代表性料理本來就有使用多種辛香料熬煮湯底的湯咖哩；如今，再把這流行風潮帶來台灣。
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