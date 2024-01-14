期交所1/22推客製化契約交易平台 首波掛牌客製化小型台指期貨
台灣期貨交易所宣布，（2024）年1月22日將推出全新客製化契約交易平台，首波針對旗艦商品「小型台指期貨」，提供到期日客製化服務，期交所客製化契約同時具有靈活自訂規格彈性，及集中市場交易便利性，使交易人得以擁有契約規格主導權，有效應對市場波動並掌握重大事件交易及避險機會。
記者顏真真／台北報導
期交所表示，交易人可因應國內外重大經濟數據公布、重要公司法說會或財報發布等特殊事件，委託期貨商向期交所申請掛牌指定到期日的客製化契約，到期日可為掛牌日起1年內的任一交易日，但不得與小型台指期貨同一天到期，以避免兩者契約規格完全相同。經期交所審核通過後，即於次一營業日掛牌開始交易。
客製化契約提供豐富多元到期日選擇，以客製化小型台指期貨契約最長存續期間1年為例，即有200多個不同到期日契約可選擇，交易人可從中選擇不同到期日契約進行時間價差交易，亦可與小型台指期貨或台指選擇權進行跨商品交易，增加交易機會及策略交易組合。
除到期日不同外，客製化小型台指期貨契約規格原則同小型台指期貨，最小升降單位為指數1點，相當新台幣50元，每日漲跌幅為前一交易日每日結算價上下10%，最後交易日及最後結算日為交易人指定到期日，每日結算價與最後結算價計算方式同小型臺指期貨，初期先提供日盤交易（8:45至13:45），未來將視市場需求評估推出夜盤交易。