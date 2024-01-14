▲B肝肝硬化患者「停藥」降肝癌率？　學者：恐提高危險性！

我是廣告 請繼續往下閱讀
B肝「固定療程」 停藥可降肝癌與死亡率？今年9月中旬，台灣媒體大幅報導林口長庚和基隆長庚醫院學者對B肝肝硬化患者採「固定療程」治療的研究，認為該研究「證實B肝肝硬化患者停藥可減低肝癌和死亡率」。雖然這些發現非常有趣，可能為慢性B型肝炎患者的抗癌機制提供新的見解；然而，這些發現與目前的醫療共識相矛盾，特別是因為先前已經有許多研究顯示，核苷（酸）類似物（NA）抗病毒藥物治療可以減少肝臟疾病的進展風險，減低肝功能失代償和肝癌的風險，甚至低水平的病毒血症也是發生肝癌的風險因素。
根據國際公認的B肝治療指南，除非患者達到表面抗原（HBsAg）轉陰，目前基本上都不建議對肝硬化患者停止NA抗病毒藥物治療，因為停藥將增高肝功能衰竭的風險。對於E抗原（HbeAg）陰性的患者，儘管一些研究表明在停止治療後可以提高表面抗原消除率，但在NA藥物治療廣泛覆蓋、成本低且安全性良好的情況下，但這種益處和風險需要平衡。台灣衛福部健保署也提供B肝肝硬化患者長期服用抗病毒藥物，不受療程時間限制。這些醫療建議乃是根據一系列嚴謹之臨床研究，證實肝硬化患者如果血液中仍能檢測到病毒，長期給予抗病毒藥物治療對患者是最有利的。
6國13位學者致函 警告貿然下定論恐提高危險性該篇研究經肝臟病學期刊（Hepatology）發表後，先後有現有來自6個不同國家包括美國、加拿大、荷蘭、澳洲、中國和台灣共13位在B肝治療和肝病領域享有盛譽的專家學者，分別致函期刊主編，對該篇研究的方法正確性及結論提出質疑，並對B肝肝硬化患者停止抗病毒藥物治療的潛在危險性提出警告。在肝硬化患者中停止治療是絕對有爭議的，因為肝硬化是肝臟突發炎症、肝功能失代償及肝癌發生的主要風險因子。該研究是首個報導肝硬化患者停用NA抗病毒藥物後長期結果的研究，其發表之關鍵內容有需要進行深入澄清和進一步討論，不能因此斷然下結論。
保障肝硬化患者安全 不宜鼓勵停止抗病毒藥治療鑑於停止B肝藥物治療的潛在風險以及對於肝硬化患者安全的擔憂，在還無法確認該研究方法的正確性，及研究發現的真實性之前，B肝患者、照護者、和一般醫療人員應參考以上不同專家提供的均衡、全面的觀點，不宜貿然建議肝硬化患者停止抗病毒藥物之治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60532
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw