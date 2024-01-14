分析／政二代對決成功擊敗賴品妤！廖先翔危機處理佳　獲選民青睞

拓展海外市場新商機！高市海洋局媒合澳洲通路商行銷優質水產品

▲高雄市政府海洋局媒合澳洲通路商亞洲金貿易公司與高雄海味業者洽談行銷優質水產品。(圖／高雄市海洋局提供)
▲高雄市政府海洋局媒合澳洲通路商亞洲金貿易公司與高雄海味業者洽談行銷優質水產品。(圖／高雄市海洋局提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府海洋局媒合澳洲通路商亞洲金貿易公司與高雄海味業者洽談行銷高雄優質水產品，拓展海外市場，在各國產品環伺下的澳洲市場中，打開台灣優良水產食品的一片天地。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄海味業者展示高雄優質水產品。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄海味業者展示高雄優質水產品。(圖／記者黃守作攝)
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，該局為協助高雄海味業者拓展多元海外市場新商機，行銷高雄優質水產品，續112年加拿大拓銷成功經驗，透過加拿大國華集團推薦高雄海味水產品，促成與澳洲通路商亞洲金貿易公司於113年新年度展開新商機，進行媒合高雄海味優質水產品推薦洽談會，以為高雄市養青、漁會及水產品加工業者拓展多元通路及海外行銷據點。

▲高雄市政府海洋局局長黃登福說明行銷高雄優質水產品的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄市政府海洋局局長黃登福說明行銷高雄優質水產品的情形。(圖／記者黃守作攝)
黃登福說，高雄市為擁有豐富多元的漁業資源與漁獲產品的城市，於111年高雄漁業產量47萬噸、產值362億元，不管是產值、產量均位居全台第一，高雄市海洋局為協助業者拓銷通路，積極邀集高雄在地水產業者、漁會等共同籌組「高雄海味」品牌佈局全球通路。

黃登福並說，去(112)年除有日本東京食品展成功開拓日本市場外，更成功攜手天時福、宏裕行、利安鑫、安心漁及梓官區漁會等5家高雄海味業者成功媒合加拿大國華集團公司，112年8月份首批20噸價值600萬水產品已全數銷售完外，後續商機延伸訂單已達1800萬元。

黃登福指出，此次商洽會，配合澳洲市場需求，邀集了宏裕行、天時福、鮪軒、凱亞養殖場、魚之達人、魚社長、味一食品公司、林園區漁會及梓官區漁會等9家海味廠商，與澳洲通路商亞洲金貿易公司進行媒合商洽會，期待藉由加拿大拓銷的成功模式，能再次開創佳績，將高雄海味業者拓銷上架至海外市場，行銷國際。

▲高雄海味業者向澳洲通路商亞洲金貿易公司人員說明產品特色。(圖／高雄市海洋局提供)
▲高雄海味業者向澳洲通路商亞洲金貿易公司人員說明產品特色。(圖／高雄市海洋局提供)
澳洲通路商亞洲金貿易公司負責人張惠雪說，該公司於2008年於澳洲布里斯本創立，從事食品進口批發業務，目前進口100 %台灣生產的產品，服務華僑的思鄉食物需求，在產品的挑選與行銷30年的經驗上，該公司也依據當地市場的消費習慣，針對不同品牌的特色，除結合當地通路商店，運用社群媒體、報紙廣告及活動贊助等，來為台灣優良食品開發推廣海外市場努力外，也希望此次能引薦優質的高雄海味水產品，在各國產品環伺下的澳洲市場中，打開台灣優良水產食品的一片天地。

重新再起振翅高飛！高苑科技大學2月1日起更名為台鋼科技大學

朝產業轉型吸引企業！緯創集團加碼投資24億元創造優質營運環境

照顧在地長輩！中油與高市府簽高雄煉油廠宿舍為照顧園區

拉近與民眾的距離！勞動部與高雄廣播電台推出翻轉勞動就業節目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選