拓展海外市場新商機！高市海洋局媒合澳洲通路商行銷優質水產品

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黃登福說，高雄市為擁有豐富多元的漁業資源與漁獲產品的城市，於111年高雄漁業產量47萬噸、產值362億元，不管是產值、產量均位居全台第一，高雄市海洋局為協助業者拓銷通路，積極邀集高雄在地水產業者、漁會等共同籌組「高雄海味」品牌佈局全球通路。
黃登福並說，去(112)年除有日本東京食品展成功開拓日本市場外，更成功攜手天時福、宏裕行、利安鑫、安心漁及梓官區漁會等5家高雄海味業者成功媒合加拿大國華集團公司，112年8月份首批20噸價值600萬水產品已全數銷售完外，後續商機延伸訂單已達1800萬元。
黃登福指出，此次商洽會，配合澳洲市場需求，邀集了宏裕行、天時福、鮪軒、凱亞養殖場、魚之達人、魚社長、味一食品公司、林園區漁會及梓官區漁會等9家海味廠商，與澳洲通路商亞洲金貿易公司進行媒合商洽會，期待藉由加拿大拓銷的成功模式，能再次開創佳績，將高雄海味業者拓銷上架至海外市場，行銷國際。
澳洲通路商亞洲金貿易公司負責人張惠雪說，該公司於2008年於澳洲布里斯本創立，從事食品進口批發業務，目前進口100 %台灣生產的產品，服務華僑的思鄉食物需求，在產品的挑選與行銷30年的經驗上，該公司也依據當地市場的消費習慣，針對不同品牌的特色，除結合當地通路商店，運用社群媒體、報紙廣告及活動贊助等，來為台灣優良食品開發推廣海外市場努力外，也希望此次能引薦優質的高雄海味水產品，在各國產品環伺下的澳洲市場中，打開台灣優良水產食品的一片天地。