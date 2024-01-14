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LOL／沒統神了！PCS春季賽1/19開打　賽程、賽制、隊伍名單一次看

▲LOL《英雄聯盟》太平洋職業聯賽 PCS 的2024春季賽將在1月19日開打，所有賽程、賽制、隊伍名單也都全數公布。（圖／PCS提供）
▲LOL《英雄聯盟》太平洋職業聯賽 PCS 的2024春季賽將在1月19日開打，所有賽程、賽制、隊伍名單也都全數公布。（圖／PCS提供）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》太平洋職業聯賽 PCS 的2024春季賽將在1月19日揭開序幕，經過2023年夏季賽「統神」打職業掀起話題後，今年春季賽也有不少看點，包括 Karsa、蛇蛇海歸、各隊名單大風吹以及引進全新賽制等，《NOWnews今日新聞》也一次整理所有 PCS 的最新資訊，一起和粉絲迎接新的賽季。

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🟡PCS例行賽、季後賽全新賽制

例行賽部分，PCS 將全面採用 BO3 賽制，每個對戰組合會先進行「單挑賽」決定誰能拿到 BO3 的第一場選邊權，春季賽大致分為兩個階段，第一階段進行單循環 BO3，每個隊伍都會先碰頭一次，後續排名前4名的隊伍為「領先組」，5至8名隊伍則進入所謂的「突圍小組」。

每個小組的隊伍將各自碰頭，並決定2024《英雄聯盟》PCS 春季賽名次，7、8名隊伍直接淘汰，其於6支隊伍將依各自的種子序進入季後賽，與大西洋聯賽 LCO 以及日本聯賽 LJL 的隊伍競爭春季總冠軍。季後賽第一階段戰隊分為 A 組和 B 組，採雙敗淘汰賽制，勝隊晉級，敗隊繼續在敗部組背水一戰，第一階段共會有兩支隊伍晉級，第二階段開始剩餘的6個戰隊繼續進行雙敗淘汰賽制。

▲2024《英雄聯盟》PCS 春季賽將全面採用 BO3 賽制，並採兩個大階段進行名次決定。（圖／PCS YouTube）
▲2024《英雄聯盟》PCS 春季賽將全面採用 BO3 賽制，並採兩個大階段進行季後賽席次。（圖／PCS YouTube）
🟡PCS賽程

2024《英雄聯盟》PCS 春季賽將於1月19日開打，由 CFO 對決 BYG，之後在每週五、六、日都各進行2組對戰，總冠軍賽將於4月7日舉行。

▲2024《英雄聯盟》PCS 春季賽例行賽賽程。（PCS提供）
▲2024《英雄聯盟》PCS 春季賽例行賽賽程。（PCS提供）
🟡PCS各隊名單

📍BYG
上路：Driver
打野：Husha
中路：1116
下路：Feng
輔助：s1ayture

📍CFO
上路：Rest
打野：Karsa
中路：Gori
下路：Shunn
輔助：SwordArt

▲中信飛牡蠣（CFO）戰隊公布全新陣容，包括 Karsa 、蛇蛇、Gori 都回歸加盟。（圖／記者張志浩攝）
▲中信飛牡蠣（CFO）本季延攬 Karsa 、蛇蛇、Gori 回歸加盟，成為 PCS 聯賽的無敵艦隊。（圖／記者張志浩攝）
📍DCG
上路：Taco
打野：665
中路：Cryscata
下路：Tide
輔助：Orca

📍FAK
上路：Jiang
打野：Gemini
中路：Pretender／JimieN
下路：MnM
輔助：Kaiwing

📍PSG
上路：Azhi
打野：Junjia
中路：Maple／Hongsuo
下路：Betty
輔助：Woody

▲去年 PCS 冠軍 PSG 陣容無太大變化，僅將下路由 Wako 換為 Betty。（圖／PSG提供）
▲去年 PCS 冠軍 PSG 陣容無太大變化，僅將下路由 Wako 換為 Betty。（圖／PSG提供）
📍HPS
上路：ICU
打野：Kazmma
中路：ShengBai
下路：GodJJ／Prage
輔助：Arding

📍JT
上路：Hanabi
打野：Kongyue
中路：Minji
下路：Wako
輔助：Enso

📍WP
上路：Relhia
打野：RenYe
中路：NuL1／Agrona
下路：Cheng9
輔助：Cha9

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