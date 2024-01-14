惠中寺寒冬送暖1200福田戶 覺居法師：願施者受者皆溫暖

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首先由覺居法師領眾恭誦《心經》及星雲大師〈廣結善緣祈願文〉，貴賓上台向佛陀獻花，回向祈願福田戶生活上的善緣現前。隨後致詞表示，以「慈善福利社會」是佛光山四大宗旨之一，星雲大師指示，出家人不僅要自行修行、讓身心安樂，也要樂於服務社會。
覺居法師說，佛光山於921地震那年起，年年舉辦寒冬送暖，台中區那年福田戶僅有600戶，受到大環境景氣影響，福年戶逐年增加，今年已逾1200戶，幸有企業功德主廣結善緣，共襄盛舉，終能年年成就善緣，造福眾多福田戶，就像冬天的太陽，施者受者皆溫暖，期許大眾將此溫暖帶回去，有了正向力量，所到之處必定陽光普照，身心康泰幸福。
依來法師頒發感謝狀給善心贊助單位，感謝慈悲基金會的努力、市政府的協助、企業的慷慨捐助，以及所有共襄盛舉的社會大眾。依來法師表示，星雲大師以「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」目標創建佛光山，勉勵大眾也要創造自己的歡喜，學習佛陀的慈悲智慧及廣結善緣。依來法師並祝福大家新的一年，皆能發歡喜財、善緣法財、家庭幸福美滿。
佛光山慈悲基金會中區執行長陳碧月表示，今年發放的生活物資共有10項，包括油米麵條等民生用品，及3600元關懷金，現場也提供民眾吃臘八粥，送春聯等，希望能帶給福田戶溫暖。她指出，佛光山已連續25年大規模幫助福田戶，今年中區共計關懷2160福田戶，陸續於佛光山惠中寺、妙法寺、豐原禪淨中心，福山寺、員林講堂，雲林講堂，清德寺及集集國中發放。
民政局長吳世瑋偕同市府團隊上台，感謝佛光山惠中寺常年舉辦慈善公益活動，濟助福田戶，也帶給市民平安喜樂。隨後由社會局長廖靜芝代表台中市政府頒贈感謝狀，由依來法師代表接受。
活動在惠中寺大雄寶殿進行，會中播放緬懷星雲大師一生的悲智修持及弘法度眾影片，並由台中樹義國小絲竹樂團演奏〈望春風〉等4首膾炙人口民謠。佛光山均頭中小學學生則以《人間音緣》舞動青春；恵中合唱團演唱〈流轉〉等2首曲目，悠揚旋律、精采表演贏得熱烈掌聲。
為了讓福田戶感受社會處處有溫暖，心靈獲得撫慰，惠中寺還準備佛卡、星雲大師墨寶「雲水自在，祥和歡喜」、名家春聯揮毫、臘八粥及衣服結緣，惠中寺法師群更在活動結束時，一起發放吉祥小紅包，串起滿滿的關懷、鼓勵與祝福。