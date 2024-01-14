▲擔心醫美副作用、撐不久？　中榮「埋線＋音波」療效長達1年

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然而，許多民眾對於它的侵入性以及異物感，術後可能的瘀青、腫脹、歪斜等副作用仍望之卻步。甚至許多診所在全身麻醉或是舒眠麻醉下作此侵入性的療程，徒增病患麻醉的風險。
複合式治療 埋線＋音波雙重拉提翁毓菁將不同療程靈活搭配運用，研發更安全有效的複合式治療。研究發現，當次單邊臉部4條埋線拉提，搭配音波拉提200條施打，同樣方法於臉部兩邊施打，於3個月後再以同樣方式疊加施作一次，如此做法可讓效果維持1年。且術後照片和術前照片相比，有膠原蛋白新生、面部紋路改善、以及嘴邊脂肪墊縮小的功效。
術式當天音波和埋線的順序先後並不影響療程的效果。術後可能產生之副作用，包含瘀青、腫脹、不對稱、凹陷、線材斷裂滑脫等在1週後就會緩解，病患都可以接受。
埋線拉提的治療方式可以同時降低侵入性及副作用，也能有長期的面部年輕化功效，相關成果將發表於國際期刊。
▲埋線拉提搭配音波拉提，可讓效果維持1年。（台中榮民總醫院提供）
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各式的美容醫學療程在市面上玲琅滿目，花招百出。翁毓菁表示，自然又安全，是目前美容醫學療程的主流概念，讓大部分民眾可以接受的方式來協助其面部年輕化，不失去個人特色，減少修復期，又能收到整體效益，是微整形這個領域越來越明顯的趨勢。
台中榮總美容醫學中心致力於將美容醫學帶回「醫療的本質」進行研究，研發有理論基礎的美容醫學，並整合皮膚專科和整型外科專家，根據個人特色以及醫學理論基礎，提供最優質的醫學美容照護。讓愛美的民眾能在美麗的路上獲得減痛、少侵入性又有效的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60545
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