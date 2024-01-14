BL劇小鮮肉黃丞邦被搜身 陳玹宇摸遍胸肌：比吻戲害羞
BL影集《保留席位》售票粉絲見面會今（14）日舉行，男主角黃丞邦、陳玹宇現場玩遊戲，要蒙眼在對方身上找出6公分大小的木製道具「青鳥」，陳玹宇的手往黃丞邦的胸肌和敏感部位摸去，讓陳玹宇當場耳朵發紅，直呼：「這害羞程度比拍吻戲還高很多耶。」黃丞邦纏綿吻戲都拍過，老神在在說：「這個遊戲小兒科啦。」
記者羅凌筠／綜合報導
除了玩遊戲，黃丞邦、陳玹宇與300名粉絲在電影院內，一起提前觀看最後1集完結篇，並與每位粉絲面對面擊掌。將於2月初接力播出的《恆久定律》男主角吳秉宸、黃禮豐擔任嘉賓出席，身高差距12公分的他們，被粉絲稱為「最萌身高差CP」。
有個環節讓黃丞邦落下男兒淚，當兩人唸出親筆寫給對方的信時，黃丞邦說：「因為要揣摩比我大10歲的角色，我其實壓力很大，因為從角色心境，表演聲線等，我要求自己有很大改變，也很怕自己辜負大家對我的期待。有句話我們一直都對彼此說，『你很努力了，你要相信自己真的很好。』」陳玹宇心疼抱住他說：「我從沒看阿邦哭過。」
陳玹宇說：「只有丞邦知道我在有些鏡頭笑容的背後，當時是帶著多少自卑和脆弱。你會在睡前問我，『還好嗎？有什麼事都能跟我說。』謝謝丞邦成為我的太陽。」黃丞邦說覺得陳玹宇本身就很棒，希望他要相信自己，「因為我一直都很相信他。」
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