大選結束變天轉雨！吳德榮預告「冷氣團襲台時間」 最低溫探10度
今（15）日受到東北季風增強影響，迎風面的桃園以北以及宜蘭地區有降雨的趨勢，民眾外出可要記得帶傘！氣象專家吳德榮表示，週一、週二受到東北季風的影響，大台北、東半部天氣轉雨，週三至週五則天氣晴朗，早晚溫差大；至於下波冷空氣將在週末南下，下週一至下週三氣溫降到最低，目前模擬強度已經超過「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站溫度10-12度），民眾要特別留意即時天氣預報。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象署指出，今天東北季風增強，迎風面的桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區有局部降雨，宜蘭地區雨量最多，有大雨發生機率；而大台北山區及花蓮地區也有比較大的雨勢；不過這波東北季風對氣溫影響不大，北台灣及東部白天高溫仍有21度左右；其他地區白天高溫仍然有24度至26度，只不過早晚溫差大還是特別注意。
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，受到東北季風影響，今天下午迎風面雲量大增，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；週二大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區晴時多雲。
吳德榮說，週三開始東北季風減弱，各地天氣轉為晴朗穩定，白天氣溫上升；週四週五天氣依舊晴朗，氣溫持續上升，白天都是屬於北部舒適、南部微熱、早晚涼的天氣型態。
不過要特別注意的是，週六鋒面影響天氣又開始轉變，週日起有大規模的強冷空氣逐日南下，下週一至下週三氣溫會降到最低，目前大部分模擬強度已超過強烈大陸冷氣團，部分模式甚至達到「寒流」（台北氣象站溫度低於10度）的水準，不過理論上還有不確定性，民眾要特別留意天氣預報。