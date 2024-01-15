瘋傳疑作票影片！呱吉諷網紅發神經「急著跳進作票失智列車」
2024總統大選13日選舉結果出爐，由民進黨候選人賴清德為台灣下一任的總統。柯文哲的支持者網紅愛莉莎莎，13日深夜在IG限時動態PO出多則關於開票流程不正常的影片，質疑作票。對此，曾當過台北市議員的網紅呱吉（邱威傑）發文嘲諷「網紅、網美不要太急著跳進作票的失智列車」。
記者薛羽彤／綜合報導
網紅愛莉莎莎、梁云菲等人都在IG上PO出多則，關於開票流程不恰當的影片，念1號卻畫2號、先整票後開票、票箱藏票等詭異行徑，引發眾人質疑作票，掀起網友熱議。對此，曾以無黨籍擔任過台北市議員的呱吉，在threads表示，「我建議平常沒有太關心政治的網紅、網美不要太急著跳進作票的失智列車，先等黃國昌和柯文哲的動作再說。」
呱吉表示，若真的是作票這麼大的事情，柯文哲等人不可能不表態，「這麼大的問題他們都沒說話，你不覺得怪怪的嗎？選務人員都是公務員和老師，要規模化地收買成特定政黨的勢力是很難的。要關心政治就先從政治ABC開始。」呱吉認為全台快2000個開票所，完全人工作業，一定會有人犯錯，也並非每個人都有開票經驗，「這也是為什麼會開放大家監票的原因，不要看到一點小問題就發神經，台灣都搞選舉幾十年了。」
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