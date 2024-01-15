MLB／356轟前紅人強打Votto仍在尋求新東家！家鄉球隊藍鳥想網羅
去年球季結束後，辛辛那提紅人（MLB）在季後拒絕執行陣中強打Joey Votto 2000萬美元的球隊選擇權，以700萬美元買斷，讓這位「準紅人傳奇」離開效力17年的紅人投身自由市場，根據《今日美國》記者Bob Nightengale在近日指出，市場上目前有3支球隊對Joey Votto感到興趣，此外《MLB TRADE RUMORS》也透露家鄉球隊藍鳥則是在今年自由市場中，唯一聯絡Votto的球隊。
記者張志宇/綜合報導
Joey Votto在2021年時，以37歲的高齡繳出打擊三圍.266/.375/.563，並在129場出賽中掃出36轟，但在2021球季後，Votto飽受傷病所苦身手每況愈下，在過去兩季中，因肩傷僅出戰156場，本季64場出賽中，繳出打擊率0.202、14轟、38打點的成績。
雖近年Joey Votto身手不在，但生涯以紅人球員身份6度入選明星賽，並在2010年一舉拿下國聯MVP與國聯漢克阿倫獎，未來絕對有機會以紅人球員身份入選名人堂，其中Votto的打擊特性可說是有別與其他強打，「他屬於選球型選手，且不刻意追求長打，對於自己的好球帶十分要求，在比賽時常常選擇握短棒，增加打擊掌握性」，此打擊特性也備受肯定，因為選球與球員對好球帶的掌握，是很難隨著年齡而消失，相信只要Votto健康出賽，將有很大機會為球隊做出貢獻。
在今年自由市場開市後，一度傳出Joey Votto將高掛球鞋，但根據記者Bob Nightengale報導透露，「Votto有意再戰一年，目前市場上有3支隊伍對Votto產生興趣，這位40歲老將有機會延續職業生涯。」