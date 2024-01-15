范玉禹結束10年球員生涯任意引退！發文透露最感謝旅日強投郭源治
現年28歲的投手范玉禹日前向富邦悍將，提出以任意引退方式離開球隊，確定結束自己10年職棒生涯，對此范玉禹今（15）日深夜則在臉書發文透露，「這10年來遇到許許多多的人，感謝所有幫助過我的長輩及教練，在這裡我要感謝郭源治大前輩這麼看好我，對不起讓您失望了，謝謝您帶著我進入人生不同的挑戰！」
記者張志宇/綜合報導
范玉禹在臉書上表示，「2013~2023年 10年的職業旅途，感謝主帶領著這一切人生的道路上，有了這麼精彩的故事，豐富了我人生。這10年來遇到許許多多的人，感謝所有幫助過我的長輩及教練，有你們的指導與教誨我才可以成長茁壯。在這裡我要感謝郭源治大前輩這麼看好我，對不起讓您失望了，謝謝您帶著我進入人生不同的挑戰！謝謝您不辭勞苦帶著我投球，謝謝您豐富了我的人生，謝謝您帶著我進入職棒這舞台。雖然沒有留下什麼好成績，但我知道我至少真的很努力過，職業這職場真的很不容易，絕對不是你很努力就會有收穫的，必須要一點一滴累積，比賽場上沒有輸[只有贏跟學習]，只有不斷學習才能有所改進。謝謝自己跟病痛做了這麼久的好朋友，暫時不會再互相傷害了，可以好好進場維修，也是辛苦我自己了。謝謝義大球團及富邦球團愛戴，給予了我很棒的生活品質及後勤的幫助，真的非常感謝球團給予選手們這麼好的福利，沒能持續幫上球隊戰績上的提升非常抱歉，謝謝在球隊這段時間裡的照顧，還有在球隊同甘共苦的兄弟們，繼續努力下去，有什麼問題我還是會在啦，天下沒有不散的筵席，我相信未來我們還是會再相聚的！」
范玉禹來自蓮縣玉里鎮，青棒前沒有國手資歷，但2013年中職第1次高中生選秀，就被義大犀牛(富邦悍將前身)以第1指名網羅，在當時就是「大郭」郭源治極力推薦，並在當時喊話，「對范玉禹十分有信心，他的領悟力與身體條件都很好，是一塊璞玉，並有很大的進步空間，若沒受傷，認為能很快升上一軍比賽。」
雖得到郭源治極力推薦，但范玉禹在進到職棒後飽受傷病所苦，10年職棒生涯，僅在一軍登板80場（9場先發與71場後援），在119.1局投球中，繳出6勝、3敗、防禦率7.99、80次三振的成績。
值得一提，中職當年首批高中生選秀共24人報名，當時4隊共選進13人，如今仍在職棒奮戰的僅剩樂天桃猿朱俊祥、梁家榮，台鋼雄鷹江承諺(原名江辰晏)與中信兄弟陳子豪。
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