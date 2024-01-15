中市開春規劃3場徵才活動 2000職缺最高薪7.5萬元
迎接金龍年到來，台中市府勞工局為協助市民順利就業，搶得「薪」機好過年，17日起將一連舉辦三場「富市台中 就業成功」徵才活動，邀請瓦城、新萊應材及樂多多等連鎖廠商釋出近2,000個職缺，跨足製造與餐飲服務業，最高薪資上看7萬5千元，歡迎民眾把握機會。
記者金武鳯/台中報導
勞工局長張大春表示，市長盧秀燕積極打造台中成為宜居樂業城市，也希望新的一年市民朋友都能「幸福台中 龍賺大錢」，因此策劃辦理3場次新春徵才，邀集廠商釋出工作機會，提供豐富職缺供市民選擇，第一場於1月17日在沙鹿就業服務站登場，邀請有世界級真空設備的製造廠商「新萊應材」，提供薪資上看5萬3千元的MIS資訊工程師職缺。
第二場1月24日於東區公所舉行，知名餐飲業「瓦城」開出最高薪資6萬2千元的餐廳內場主管職缺，另「添好運」也招募薪資最高5萬2千元的店襄理。第三場則是1月26日在豐原區公所，連鎖餐飲廠商「樂多多」徵求店主管，薪資高達7萬5千元，歡迎有興趣民眾把握機會。
張局長表示，三場新春徵才活動總計釋出近2,000個職缺，其中近900個職缺不拘學經歷、554個職缺屬於部份工時兼職，民眾不論想要兼職打工、實習合作、二度就業或中高齡就業皆可選擇，請把握機會！更多資訊可至台中市就業服務處官網查詢(https://gov.tw/XJo)，或電洽台中市就業服務處04-22289111分機36100洽詢。