「遊艇王國」不是喊假的！全球遊艇接單Top20　2家台廠光榮入榜

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近年來，因廠商加強上下游供應鏈整合，且積極拓展外銷市場，加上2020年疫情爆發，改變民眾休閒活動型態，遊艇活動興起，使得產值逐年成長。
然而，到了2021年時，為因國際供應鏈瓶頸及貨運塞港影響上游供料，導致產值滑落至56億元，年減25.2%。直至去2022年，缺料問題緩解，遊艇出貨量提升，加上業者持續朝高附加價值產品發展，帶動產值大幅成長5成。去年1至10月，國內遊艇業產值更攀升至68億元，年增1.6%。
我國遊艇業主要以外銷為主，觀察我國海關出口金額，2022年達2.6億美元，去年續呈成長趨勢，年增5.6%。其中，美國向來為我國遊艇出口的最大市場，占比約在7成左右；在去年排行中，其次為澳大利亞占12.3%，加拿大占5.2%排名第3。
根據船舶國際傳媒Boat International統計，2023各國大型遊艇訂單總長度排名，以義大利2萬2056公尺居首位，其後依序為荷蘭、土耳其，我國以3391公尺排名全球第4。
此外，在年全球遊艇接單前20強廠商中，國內「東哥企業」與「嘉鴻遊艇」分別排名全球第3與第11，顯見我國遊艇製造實力逐漸成熟並深受國際肯定。
經濟部指出，預期在美、歐景氣持續復甦與大型遊艇產能陸續開出帶動下，遊艇產業全年產值可望創金融海嘯以來新高。