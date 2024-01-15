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冰島火山又噴發！熔岩「突破防禦」流入漁村　房屋燒毀、羊群待救

▲冰島西南端的雷克雅內斯半島火山在1月14日噴發，地點鄰近格林達維克鎮。（圖／翻攝自X）
▲冰島西南端的雷克雅內斯半島火山在1月14日噴發，地點鄰近格林達維克鎮。（圖／翻攝自X）

國際中心徐筱晴／綜合報導

冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）一座火山才在上月18日噴發，不到一個月的時間，當地時間14日上午再度噴發，這也是雷克雅內斯半島自2021年以來第5次發生火山噴發。火山熔岩流入附近小鎮格林達維克（Grindavik），造成當地房屋建築起火，儘管當地居民已經提前進行撤離，但仍有羊群被圈在圍欄裡。

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綜合《衛報》、《法新社》等外媒報導，冰島氣象局在數天前發現格林達維克附近出現新的火山裂縫，當局隨即下令民眾儘速撤離。火山於14日上午噴發，由於擔心一連串地震活動即將引起火山爆發，居民早在數小時前疏散，這是自2023年11月以來第2次。

格林達維克距離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）西南部約40公里，最近幾個禮拜，冰島當局在當地興建了土石屏障，試圖阻止岩漿流到格林達維克，但在14日下午最新的一次火山噴發已突破小鎮的防禦工事。

從冰島《晨報》（Morgunbladid）發布的現場影片顯示，岩漿和煙霧從地面裂縫噴湧而出，蔓延到格林達維克鎮（Grindavik），當地至少有一棟房屋著火。

這是雷克雅內斯半島火山自2021年來第5次噴發，上一次火山噴發是在去年12月18日。在上一次火山噴發前，當地連續數週格林達維克鎮約3800名民眾也提前撤離；雖然噴發後狀況和緩，約100多人返回家園，但火山又再度動了起來。

冰島總統約翰尼森（Gudni Johannesson）在社群媒體X上發文表示，「儘管基礎設施可能受到威脅，但沒有生命處於危險之中。」他補充道，沒有航班因此中斷。

目前冰島官員正密切關注城鎮附近的斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠是否會受到熔岩威脅。這座發電廠為雷克雅內斯半島上3萬居民提供了能源和水力。

附近知名的藍色潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉在網站上表示，作為預防措施，溫泉暫時關閉。

除此之外，英國《BBC》報導，冰島保護動物協會（Animal Protection Association of Iceland）表示鎮上仍有羊群被圈在圍欄裡，其中一處圍欄內有30隻羊，另一個圍欄裡也有羊，亟待救援。


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