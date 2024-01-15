春節大掃除看過來！清運垃圾別踩雷 暫停清運時間這裡看
農曆春節將近，民眾家中若有準備大掃除，務必注意垃圾清運時間，否則雜物一樣得堆到過年後。環境部環境管理署指出，原則上自除夕（2月9日）下午起暫停垃圾收運，初三（2月12日）有部分收運、初四（2月13日）起陸續恢復正常收運，大型傢俱、床墊的清運方式，則可到各縣市環保機關查詢。
記者林志怡／台北報導
環管署說明，各縣市春節期間收運垃圾時間及方式，可在「清淨家園顧厝邊綠色生活網（EcoLife）」或各縣市環保機關網站查詢，大掃除清出來的大型傢俱或床墊，實際收運方式與時間，可以到各縣市的環保機關網站查詢，並交付清潔隊處理。
此外，環管署提醒，部分垃圾回收時可能具有危險性，如瓦斯罐、防曬噴霧罐、髮膠噴霧罐、殺蟲劑、噴漆等高壓容器，在回收時務必先「確認用完」，採「單獨打包」方式，並「加註示警」，再「交付無壓縮斗的資源回收車」，以保護第一線清潔人員與倒垃圾民眾的安全。
環管署長顏旭明指出，歷年春節當月的垃圾清運量，會比平常日增加10到13%左右，以2023年春節為例，平常日的平均垃圾運量為41.7萬公噸左右，但春節當月增加到47萬公噸，呼籲民眾加強資源回收，減少垃圾量。
顏旭明也提醒，民眾在春節期間遇到負責清運的清潔隊員，可以用口頭表達感謝即可，千萬不要送紅包，避免造成清潔隊員的困擾。