影／Damian Lillard特大號三分絕殺國王！公鹿143:142延長賽逆轉

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這場膠著比賽的戰局真的是峰迴路轉，第四節公鹿本有終結比賽的機會，但是Giannis Antetokounmpo錯過了重要的一次罰球，讓De'Aaron Fox有機會在最後1秒用上籃追平比數。
延長賽變成國王掌控了局勢，客隊大部份時間處於領先，但他們也沒能將勝利窗口給封死，比賽最後33.2球隊領先4分。之後公鹿中鋒Brook Lopez命中三分球，雙方只剩1分差，比賽還有約11秒。
De'Aaron Fox被犯規之後，兩罰只有一中，比賽時間剩下5秒。最後一波進攻，公鹿後場由Lillard自己發球，他傳給Lopez之後，又很快地拿回球，並在Logo處前面一大步命中絕殺三分球，率隊逆轉。
Lillard這一場23投9中，命中5記三分球，也包括最後那一次決定比賽勝負的出手，全場攻下29分8助攻。「字母哥」Antetokounmpo拿到27分10籃板10助攻的「大三元」數據，球隊射手M. Beasley貢獻23分。
國王方面，Fox得到了全場最高的32分，但延長賽錯失那記重要罰球，卻為球隊遭到逆轉絕殺留下伏筆。替補後衛M. Monk貢獻28分7籃板7助攻，D. Sabonis得到21分15助攻13籃板。